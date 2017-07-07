Определены финалисты белорусского отбора детского «Евровидения-2017»
- 7.07.2017, 20:11
В финале отборочного тура соревновались 45 участников.
Стал известен состав участников финала национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2017». Десятку финалистов по итогам прослушивания выбрало профессиональное жюри, передает БелТА.
Прослушивание проходило в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. К прослушиванию были допущены все претенденты, чьи заявки были оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении, а это 45 участников (из них 37 - сольные исполнители, 8 - вокальные группы).
Финалистами отборочного тура стали:
1. Руслана Панчишина (Минск);
2. Хелена Мерааи (Минск);
3. Стефания Соколова (Минск);
4. Анастасия Жабко (Минск);
5. Квартет Национального центра детского творчества им.В.Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск);
6. Мария Жилина (Минск);
7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев);
8. Ярослав Соколиков (Минск);
9. Анастасия Тимофеевич (Брест);
10. Элина Матарас (Минск).
В состав профессионального жюри входили: композитор, народный артист Беларуси, первый заместитель председателя правления ОО «Белорусский союз композиторов» Эдуард Зарицкий (председатель жюри); заместитель главного директора БТ Ольга Саламаха; композитор, аранжировщик Геннадий Маркевич; певец, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2015» Юзари; популярная певица Искуи Абалян, консультант отдела профессионального искусства управления искусств Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович, пиар-менеджер Сергей Андрианов.
Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» состоится не позднее 16 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» 26 ноября в Тбилиси (Грузия).