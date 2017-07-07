Определены финалисты белорусского отбора детского «Евровидения-2017» 7.07.2017, 20:11

Фото: belta.by

В финале отборочного тура соревновались 45 участников.

Стал известен состав участников финала национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2017». Десятку финалистов по итогам прослушивания выбрало профессиональное жюри, передает БелТА.

Прослушивание проходило в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. К прослушиванию были допущены все претенденты, чьи заявки были оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении, а это 45 участников (из них 37 - сольные исполнители, 8 - вокальные группы).

Финалистами отборочного тура стали:

1. Руслана Панчишина (Минск);

2. Хелена Мерааи (Минск);

3. Стефания Соколова (Минск);

4. Анастасия Жабко (Минск);

5. Квартет Национального центра детского творчества им.В.Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск);

6. Мария Жилина (Минск);

7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев);

8. Ярослав Соколиков (Минск);

9. Анастасия Тимофеевич (Брест);

10. Элина Матарас (Минск).

В состав профессионального жюри входили: композитор, народный артист Беларуси, первый заместитель председателя правления ОО «Белорусский союз композиторов» Эдуард Зарицкий (председатель жюри); заместитель главного директора БТ Ольга Саламаха; композитор, аранжировщик Геннадий Маркевич; певец, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2015» Юзари; популярная певица Искуи Абалян, консультант отдела профессионального искусства управления искусств Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович, пиар-менеджер Сергей Андрианов.

Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» состоится не позднее 16 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» 26 ноября в Тбилиси (Грузия).