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В Минске участники ДТП разыграли партию в шахматы

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  • 7.07.2017, 20:36
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Так они скоротали время в ожидании ГАИ.

Вечером пятницы на площади Победы в Минске рядом с Golden Cafe произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, повреждения несерьезные, но для правильного оформления документов водители решили вызвать и дождаться сотрудников Госавтоиснпекции столицы, передает kp.by .

А в это время по всем правилам они покинули транспортные средства и проезжую часть и прямо на тротуаре, усевшись, развернули шахматную баталию.

Шахматы вместо ссоры. Фото: соцсети

Проходящие мимо прохожие улыбались, а узнавая, что это участники ДТП, улыбались еще сильнее.

«Остановилась машина ГАИ, все поулыбались, партия продолжилась... Оказывается, это участники ДТП. Высокие отношения!», – прокомментировали очевидцы в соцсетях.


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