В 1/8 финала Уимблдона Азаренко сразится со второй ракеткой мира

В 1/8 финала Уимблдона Азаренко сразится со второй ракеткой мира3
- 7.07.2017, 20:51
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Белорусская теннисистка за выход в четвертьфинал турнира сыграет с Симоной Халеп.
На предыдущих стадиях белоруска обыграла американку Сиси Беллис (3:6, 6:2, 6:1), россиянку Елену Веснину (6:3, 6:3), а также британку Хизер Уотсон (3:6, 6:1, 6:4).
Победительница пары Азаренко — Халеп в 1/4 финала встретится с триумфатором дуэли Конта — Гарсия.
Сегодня Виктория Азаренко также выступила в миксте. Вместе с сербом Ненадом Зимонжичем белоруска выбыла в 1/32 финала смешанного разряда Уимблдона. Интернациональный дуэт уступил паре Хенри Континен (Финляндия)/Хизер Уотсон (Великобритания) — 3:6, 4:6.