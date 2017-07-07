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В 1/8 финала Уимблдона Азаренко сразится со второй ракеткой мира

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  • 7.07.2017, 20:51
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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка за выход в четвертьфинал турнира сыграет с Симоной Халеп.

На предыдущих стадиях белоруска обыграла американку Сиси Беллис (3:6, 6:2, 6:1), россиянку Елену Веснину (6:3, 6:3), а также британку Хизер Уотсон (3:6, 6:1, 6:4).

Победительница пары Азаренко — Халеп в 1/4 финала встретится с триумфатором дуэли Конта — Гарсия.

Сегодня Виктория Азаренко также выступила в миксте. Вместе с сербом Ненадом Зимонжичем белоруска выбыла в 1/32 финала смешанного разряда Уимблдона. Интернациональный дуэт уступил паре Хенри Континен (Финляндия)/Хизер Уотсон (Великобритания) — 3:6, 4:6.


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