В Борисовском районе ревнивица разбила окон на $5000 8 7.07.2017, 20:59

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Фото: www.uvd-mo.gov.by

Ее возлюбленный в это время забрался в чужой дом, тоже разбив окно, и уснул.

В деревне Неманица в Борисовском районе задержаны сожители-дебоширы: 28-летний мужчина и 42-летняя женщина, сообщает УВД Миноблисполкома.

Они выпивали в гостях с односельчанами, а по дороге домой сильно рассорились. Мужчина ускорил шаг и скрылся в темноте. Сожительница решила, что он направился к любовнице и, найдя, как ей показалось, нужный дом, стала бросать тротуарную плитку в окна.

– Всего пьяная женщина повредила восемь стеклопакетов и дверь, ущерб хозяина особняка составил около 10 000 рублей, – сообщает Дмитрий Колеченок, начальник уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РОВД.

Стекла разбили тротуарной плиткой. Фото: www.uvd-mo.gov.by

Пьяный сожитель ревнивой дамы в это время все же не был дома. Он проник на чужую дачу недалеко от места происшествия, разбил окно и уснул. Незваного гостя на месте преступления утром нашел хозяин дачи, вызвавший сотрудников правоохранительных органов.

Женщина обвиняется в хулиганстве, действиям ее возлюбленного еще не дана правовая оценка, так как с чужой дачи он ничего не похитил.