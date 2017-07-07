Генштаб Украины: РФ может оставить часть войск в Беларуси во время учений «Запад-2017» 2 7.07.2017, 21:27

Также Россия может развернуть в Беларуси скрытые пункты хранения оружия и военной техники.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия во время военных учений "Запад-2017" может развернуть скрытые пункты хранения оружия и военной техники и после их завершения оставить часть войск в Беларуси.

Об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня в Киеве, передает unian.net.

«Отдельным средством наращивания боевого потенциала России на границах с нашим государством, а также стран так называемой «буферной зоны», это Польша и страны Балтии, можно расценивать проведение совместных российско-белорусских широкомасштабных тактических учений «Запад-2017», - заявил он

По информации Генштаба, численность российских войск для участия в учениях уже сейчас увеличена с задекларированных 3 до 5 тысяч.

По его словам, российским командованием заказано 4126 вагонов для перевозки материальных средств и войск на территорию Беларуси для участия в этих учениях, что в три раза превышает потребность.

«Такое количество транспорта позволит осуществить перевозку гораздо большего количества войск. Так, например, объемы перевозок в 2015 году составили всего 125 вагонов, в 2016 году - всего 50 вагонов», - подчеркнул Муженко.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2017» запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит меры на случай возникновения угроз безопасности стране во время российско-белорусских военных учений.