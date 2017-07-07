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Цена на нефть Brent рухнула ниже $47 за баррель

  • 7.07.2017, 21:30

Цена на Brent впервые с 28 июня опустилась ниже отметки в 47 долларов.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу на данных по добыче в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным, нефть марки Brent впервые с 28 июня опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель.

По состоянию на 21:25 по белорусскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на -2,35% — до 46,86 доллара за баррель.


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