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На родной улице Марка Шагала появились его воспоминания и стихи

  • 7.07.2017, 22:07
Марк Шагал

Заборы вдоль Покровской улицы укрсили необычным образом.

К 130-й годовщине мэтра, которая отмечаются в эти дни в Витебске, заборы вдоль Покровской улицы решили украсить необычным образом - написать на них цитаты из литературных произведений знаменитого художника, передает «Радыё Свабода».

Здесь, на маленькой витебской улице, прошло детство Марка Шагала. Но не все знают, что Марк Шагал занимался и литературным творчеством. В книге воспоминаний «Моя жизнь» он упоминал: «Днем и ночью я сочинял стихи. Их хвалили. И я думал: «Пойду в поэты...»

Различные цитаты из этой книги и нашли визуальное воплощение на улице, где сегодня размещается дом-музей Шагала. «Цитировали» мэтра юные витебские художники: расписывать заборы доверили студентам и ученикам художественных школ.

Они же сделали мелом и рисунки в «шагаловском» стиле - с фантастическими животными и пейзажами Витебска.

Что касается стихов, то их Марк Шагал писал на русском языке и на идиш. Самые ранние поэтические опыты не сохранились, и из того, что было написано по-русски, до нашего времени дошло немного. А вот на идиш поэтические книги издавались. На русский язык с идиша стихи Шагала переводили Лев Беринский, Андрей Вознесенский и витебский поэт Давид Симанович. На белорусском Шагал прозвучал в переводах Рыгора Бородулина. Правда, по-белорусски Марка Шагала на Покровской улице не прочитаешь - только по-русски.

7 июля, в день рождение Шагала, прошла не только презентация росписей. По Покровской улице прошло театрализованное шествие, а во дворе дома-музея Марка Шагала было организован и традиционный ежегодный праздник «В гостях у Марка и Беллы». В этот дом отец будущего художника переехал в 1900 году, и рисовать юноша начал именно здесь - сидя у окна в своей комнате или на печи в кухне.

В 1999 году во дворе дома-музея открыли едва ли не самый романтичный памятник Марку Шагалу. Витебский скульптор Валерий Могучий показал его юношей со скрипкой в виде палитры, на которой образы Витебска плавно переходят в образы Парижа - города, где Марк Шагал провел последующие годы. С этим памятником связана еще одна местная традиция: в его день рождения скульптурному Шагалу всегда надевают на голову васильковый венок - как знак принадлежности к белорусской земле.


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