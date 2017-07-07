Мелания Трамп пыталась прервать встречу президентов РФ и США 1 7.07.2017, 22:21

Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress.com

Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания пыталась уговорить лидеров России и США завершить их первую встречу на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает РБК со ссылкой на издание Politico.

По словам Тиллерсона, в какой-то момент встречи первая леди США Мелания Трамп вошла в комнату в «бесплодной попытке» завершить встречу двух президентов, которая продолжалась еще час после ее ухода.

Госсекретарь США заявил, что изначально встреча была запланирована на 30 минут, однако затянулась на два с половиной часа. Одной из причин того, что встреча длилась так долго, по словам Тиллерсона, стало то, что Трамп и Путин быстро установили контакт и им «было так много о чем поговорить, в разговоре они коснулись практически всех тем».

На прошедшей встрече президенты России и США обсудили конфликты на Украине и в Сирии, коснулись темы кибербезопасности и договорились ускорить назначение новых послов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лидеры двух стран достигли договоренностей по этим вопросам. По словам Лаврова, дискуссия прошла в «конкретном деловом ключе». Он назвал атмосферу прошедших переговоров конструктивной.