Белорусские грузовики стартовали в самой длинной гонке в мире 1 7.07.2017, 22:32

Фото: «Онлайнер»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» отправились в ралли-рейд «Шелковый путь».

Сегодня вечером с Красной площади в Москве стартовал ралли-рейд «Шелковый путь», который считается самой длинной гонкой в мире. На дистанцию протяженностью 9599 километров только что отправились 378 грузовиков и внедорожников из 35 стран — в том числе белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», пишет «Онлайнер».

Старт — в Москве, финиш — в китайском городе Сиань. Дорога (впрочем, на некоторых участках она, по задумке, отсутствует) проходит по России, Казахстану и Китаю. Почти половина дистанции приходится на так называемые спецучастки — степи, серпантины и пески.

От Беларуси выступают три экипажа. МАЗы успешно прошли административные и технические процедуры, получили номера. Спорткары практически не изменились с последнего «Дакара». В команде уточнили, что повышены мощность и надежность двигателей, установлены новые кондиционеры — с расчетом на аномальную жару в пустыне Гоби. Взяли два типа шин — для твердой дороги и для песка. Экипажи обеспечены аптечками, огнетушителями, яркими жилетами, пледами и водой.

«Гонщики и техника МАЗ готовы к спартанским условиям. Мы постараемся еще раз доказать, что белорусские грузовики маневренны, выносливы и неприхотливы», — сказал руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Сначала гонщикам предстоит ночной переезд в Чебоксары (около 700 км) с 61-километровым спецучастком. Белорусы полагают, что здесь трудностей не возникнет, настоящая борьба начнется позже. Среди конкурентов — лучшие гонщики и машины мира, в том числе россияне, голландцы, китайцы, англичане, немцы, японцы, французы... Финиш запланирован на 22 июля.

В прошлом году команда «МАЗ-СПОРТавто» вошла в первую десятку на «Шелковом пути», а на последнем «Дакаре» экипаж под управлением Александра Василевского занял 6-е место — лучшее в истории белорусского автоспорта.