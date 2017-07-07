«Невесту надо подготовить» 7.07.2017, 22:38

Фото: Минская волна

Гуцериев думает о запуске «Славкалия», а не о работе с «Уралкалием».

«Славкалий» российского миллиардера Михаила Гуцериева в пятницу подписал трехсторонний договор с немецкой компанией Deilmann-Haniel и китайской China State Energy Engineering по проходке шахтных стволов на участке Нежинского ГОКа. Таким образом реализация проекта вступает в активную фазу строительства, пишет tut.by.

China State Energy Engineering будет заниматься энергообеспечением площадки, поставит оборудование.

Deilmann-Haniel проведет работы по проходке шахтных стволов и горной выработки рудника Нежинского горно-обогатительного комбината. За 130 лет немецкой компанией было построено более 500 шахтных стволов, суммарной глубиной более чем 210 тыс. м. Как сообщил гендиректор Deilmann-Haniel Йохен Грайнахер, сумма контракта со «Славкалием» составляет 200 млн евро. «В эту стоимость входит не только прокладка двух стволов, но и создание инфраструктуры шахты», — пояснил директор «Славкалия» Игорь Кожич. По его словам, при проходке стволов буровзрывным способом в сутки удается проходить 1,5 метра. На площадке Нежинского ГОКа будет применяться механизированная технология, которая позволит проходить около 3 м в сутки.

К реализации проекта будет также привлечена немецкая компания Herrenknecht, которая выступит оператором бурения и по индивидуальному заказу «Славкалия» разработает стволопроходческие комплексы SBR. Ранее эти комплексы применялись лишь однажды на одном из калийных месторождений Канады, но доказали свою экономическую и технологическую эффективность.

Фото: Минская волна

В этом году будут проведены подготовительные работы по заморозке горных пород. Затем начнется бурение скважин в рамках создания шахт для добычи калийной руды. Завершить реализацию проекта планируется в 2020 году.

По словам председателя совета директоров «Славкалия» Михаила Гуцериева, к работам по строительству могут быть привлечены белорусские, немецкие и китайские специалисты. По словам бизнесмена, на объекте будут применяться самые современные технологии.

Он подтвердил, что общая стоимость проекта составляет 2 млрд долларов. Из них 600 млн долларов вложат структуры Гуцериева, еще 1,4 млрд долларов предоставит Государственный банк развития Китая в рамках открытой кредитной линии.

Торговать калийными удобрениями «Славкалий» планирует через «Белорусскую калийную компанию» (БКК), которая в настоящее время является спецэкспортером «Беларуськалия». Какая будет стратегия работы между двумя производителями удобрений?

Гуцериев заявил, что компания не будет создавать конкуренцию «Беларуськалию» и будет работать на экспорт через БКК. «Мы никакой конкуренции „Беларуськалию“ создавать не будем. Продавать будем через БКК. Мы с ними партнеры», — сказал он. Как уточнил директор «Славкалия», предприятие намерено выйти на рынок с «более чистым продуктом», дополнив тем самым ассортимент «Беларуськалия».

Документы подписаны в присутствии председателя совета директоров «Славкалия» Михаила Гуцериева (справа), председателя Совета Республики Михаила Мясниковича (в центре), вице-премьера Анатолия Калинина, министра экономики Владимира Зиновского и министра фин

По словам Михаила Гуцериева, вопрос о вхождении в капитал «Белорусской калийной компании» сейчас не стоит. В первую очередь надо построить ГОК. «Прежде чем невесту выдавать замуж, надо ее подготовить. В любую секунду инвестор может прийти. Но сегодня вопрос так не стоит (о вхождении в капитал БКК. — Прим.). Стоит вопрос запустить проект [Нежинского ГОКа]», — сказал Гуцериев. Что касается возможного сотрудничества с «Уралкалием», то будущее покажет. «Будет интересно сотрудничать с „Уралкалием“ — будем с ними работать. Будет интересно с канадцами — будем с ними сотрудничать», — отметил бизнесмен.

13 июня Михаил Гуцериев присутствовал на рабочей встрече у Александра Лукашенко, на которой обсуждалась возможность возобновления российско-белорусского калийного альянса. Какова его роль в данном переговорном процессе?

— Я пытался сблизить позиции сторон ["Уралкалия" и «Беларуськалия"]. Но не более того. Поскольку понимаю этот процесс. И учитывая, что завтра, когда мы построим комбинат, нам придется участвовать в этом, работать через БКК, — пояснил Гуцериев. При этом он посоветовал задавать вопросы по поводу возобновления сотрудничества основному акционеру «Уралкалия» Дмитрию Мазепину.