В Польше нашли мощную бомбу времен Второй мировой войны 7.07.2017, 22:50

Около 10 тысяч жителей Белостока будут эвакуированы для извлечения и вывоза неразорвавшейся бомбы.

Около 10 тысяч жителей польского города Белосток и гмины Супрасль будут эвакуированы в воскресенье на время операции по вывозу мощной бомбы времен Второй мировой войны, сообщает телеканал TVN24.

«Бомбу весом около полтонны времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ. Свои дома будут вынуждены покинуть жители 60 улиц Белостока, находящихся в радиусе 1,3 км от места нахождения боеприпаса (почти 7300 человек), и жители 45 улиц в Заштянках и Грабувце соседней гмины Супрасль (почти 2800 человек)», — говорится в сообщении.

Глава администрации Белостока Тадеуш Трусколяский заявил на пресс-конференции, что сейчас опасности для жителей нет, однако признал, что она может возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса.

В настоящее время полиция и городская стража начинают информационную акцию среди жителей. Сотрудники правоохранительных органов будут ходить от дома к дому, городские власти также подготовили карту с отмеченными улицами, к которым относится эвакуация.

На всех улицах в опасном районе, в том числе на дороге к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках, движение будет закрыто. Для семи школ в Белостоке и двух в гмине Супрасль уже определены места для сбора в безопасных зонах на время работ по разминированию.

По данным экспертов, вес авиабомбы — порядка 500 кг, из них 220 кг составляет взрывчатое вещество. Хорунжий саперной службы Мариуш Куява, который руководит операцией по обезвреживанию бомбы, отметил, что обычно боеприпасы времен войны, которые находят при строительстве, весят в два раза меньше.

По его словам, на место происшествия уже завезли специальное оборудование из саперного батальона в Ожише. Бомбу поднимут с помощью крана и поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.