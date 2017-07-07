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Симона Халеп: Это большой вызов - сыграть с Азаренко

  • 7.07.2017, 23:05
Симона Халеп

Вторая ракетка мира прокомментировала ожидания в преддверии матча 1/8 финала Уимблдона против белоруски.

Вторая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала ожидания в преддверии матча 1/8 финала Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко.

«То, что она вернулась после того, как стала мамой, — это здорово. Для меня это будет большой вызов — сыграть с Викой. Хоть она и не играла год, она сложная соперница и большая чемпионка. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Конечно, верю, что у меня будет шанс на победу. Но матч тоже будет открыт. Мне нужно будет входить в корт и использовать своим шансы.

Наш матч с US Open-2015 — один из лучших, которые я в своей жизни играла. Помню, что тогда хорошо бегала, сильно била. Она делала то же самое, так что уровень был очень высокий.

Плюс, ментально я была очень сильна. Каждый розыгрыш был для меня важен. Так что мне нужно подготовиться, быть здоровой на сто процентов и выйти на корт с верой в свой шанс», — цитирует Халеп «Прессбол».


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