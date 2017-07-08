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Орнеллу Мути оштрафовали за подделку больничного ради ужина с Путиным

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  • 8.07.2017, 8:08
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Орнелла Мути
Фото: Комсомольская правда

Суд приговорил итальянскую актрису Орнеллу Мути к штрафу в 500 евро и условному тюремному заключению на полгода за подделку больничного.

Об этом сообщает в пятницу Il Gazzettino.

Таким образом, суд смягчил ранее вынесенный приговор, который обязывал ее выплатить 600 евро и отбыть 8 месяцев в тюрьме.

Актриса также обязана возместить судебные издержки в размере 3,5 тысяч евро театру в городе Порденоне, который подал против нее иск.

В 2010 году Мутти воспользовалась фальшивой справкой для того, чтобы перенести спектакль со своим участием по состоянию здоровья. Однако СМИ сообщили о том, что в вечер, на который был назначен спектакль, Мути видели на благотворительном ужине в Петербурге, на котором также присутствовал президент Владимир Путин.


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