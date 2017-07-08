В Госдепе назвали договоренность Трампа и Путина по Сирии только «первым шагом» 1 8.07.2017, 8:16

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

За режимом прекращения огня на юго-западе Сирии должно последовать более комплексное соглашение.

В Госдепартаменте США расценивают соглашение Москвы и Вашингтона о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля как первый шаг к деэскалации сирийского конфликта. Об этом в ночь на субботу, 8 июля, рассказал журналистам американский дипломат, принимавший участие в переговорах и пожелавший остаться неназванным, передает Немецкая волна.

"Это первый шаг к предполагаемому более комплексному и прочному соглашению о прекращении огня и деэскалации в Сирии", - заявил он, добавив, что ожидаемые договоренности будут "определенно более комплексными", чем те, которых стороны пытались достичь в прошлом.

О прекращении огня в юго-западной части Сирии президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились 7 июля во время своей первой личной встречи, прошедшей в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. К их соглашению присоединились также Израиль и Иордания - государства, имеющие общую границу с Сирией.