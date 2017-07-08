Защитники Тракторного поселка провели собрание 7 8.07.2017, 8:35

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Активисты по сохранению Тракторозаводского поселка в Минске провели собрание противников сноса старых зданий.

Среди решений было одобрено предложение привлечь к переписке с властями квалифицированных юристов, а также продолжить кампанию по сбору подписей в поддержку сохранения уникальной застройки, передает «Радыё Рацыя».

К подписной кампании уже присоединились более тысячи человек. Представители власти отказываются признать ценность этих кварталов, которым грозит снос, говорит общественный активист и житель Трактарозаводского поселка Антон Жилко:

- Ценность есть и в этих зданиях, и сам Тракторозаводской поселок представляет большую историко-архитектурную ценность. Более того, даже Министерство культуры в своих ответах на обращения граждан и активистов подчеркивало, что трехэтажные здания представляют определенную культурную и историческую ценность. Это признается даже, частично, властями. Люди это осознают и эту мысль разделяют и многие местные жители.

Местные власти ссылаются на свое решение 10-летней давности, где на месте двух кварталов послевоенной застройки должны появиться новые семиэтажные дома по типовым проектам. Жители поселка требуют отменить это решение и провести новые общественные слушания.