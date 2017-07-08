США испытают систему ПРО на Аляске 1 8.07.2017, 8:41

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Фото: reuters

Точная дата тестирования системы THAAD не разглашается до момента запуска.

Агентство противоракетной обороны Министерства обороны США планирует провести на Аляске в течение ближайших нескольких дней тестирование системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает CNN.

Точная дата запланированного теста не разглашается до тех пор, пока испытания не состоятся. THAAD базируется на Тихоокеанском космическом комплексе в Кодьяке на Аляске.

По словам чиновника из Минобороны США, тест не связан с недавним запуском межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Каждая система THAAD состоит из пяти основных компонентов: перехватчики, пусковые установки, радар, блок управления огнем и вспомогательное оборудование. На данное время известно о 39 испытательных пусках, 31 из которых были признаны успешными. Четырнадцать из них были практическими запусками, в ходе которых отрабатывался перехват учебной цели в приближенных к боевым, а не упрощенных, условиях.

14 июня 2017 года Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует надлежащим образом на попытки Вашингтона окружить территорию РФ системами ПРО.