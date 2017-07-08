Продавцы с Комаровки: Цены в этом году не упадут 4 8.07.2017, 8:52

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Фото: kp.by

Белорусские цены на некоторые ягоды шокируют.

В разгар рабочего дня на Комаровском рынке многолюдно, люди с ведрами, корзинками и пакетами прицениваются. На столах горы черешни, ценник от 3,5 до 6 рублей.

Клубничный сезон уже подходит к концу, но ягод еще достаточно. Правда, цена выросла: совсем никудышную продают по 3,5 рубля, а чистую и симпатичную - по 4 - 6 рублей за кило, пишет kp.by.

Фото: kp.by

- Мне в это ведерко черной смородины, сварю своему деду варенье, - просит пожилая женщина у продавца, протягивая тару. Ведерко завесило почти 5 кило, заплатили за него 14 рублей.

Многие продают чернику, в среднем кило стоит 5 - 6 рублей. Можно найти и по 4, но с листьями.

Фото: kp.by

- Цена вроде и невысокая, но ее мало еще кто берет, - рассказывает продавщица, нагружая пожилой даме полкило ягод в пакет. - Ждут, что подешевеет.

На мини-рынке в Серебрянке кило черники продают по 8 рублей. Продавцы говорят, что цена если и упадет, то незначительно. Мол, в лесу ягод мало, дешево в этом году не будет. Шокировала цена на голубику: по 60 рублей за килограмм!

Фото: kp.by

Вдвое подешевели инжирные персики: были по 7 рублей, а теперь по 3,5. Появились арбузы по 2 рубля за кило и дыни по 4.

- Арбузы брать еще рано, - признаются продавцы. - Недели две-три подождать надо.

Фото: kp.by

Фото: kp.by

А вот дыни в самый раз. Мы купили торпеду, оказалась безумно сладкой, сочной и ароматной.

Фото: kp.by

Огурцы есть даже по 49 копеек, но это нестандарт из парников. Красивые и ровные огурчики стоят от рубля.

Фото: kp.by

Многие уже продают лисички, кило - 15 рублей. На двух прилавках мы даже увидели маленькие подосиновики и боровики в стаканах.

Фото: kp.by

- Сколько за один? - спрашиваю.

- Еще дорогие. Стакан подосиновиков - 5 рублей, а боровиков - 20, - ответила продавец.

Фото: kp.by

Идем на ряды, где выделили места пенсионерам-дачникам.

Фото: kp.by

- Возьмите стакан земляники. Ягоды чистые, без радиации. Видите, допустимая норма вон какая, а у меня в два раза ниже, - убеждает меня женщина за прилавком, показывая подтверждающий документ из лаборатории. - Еще и горошек зеленый сладкий у меня есть.

Здесь же продают молодую морковку и картошку, свеклу, красную смородину и крыжовник.