Конец луканомики 16 Константин Скуратович, belrynok.by

8.07.2017, 9:09

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Источник: cartoon.kullchiki.ru

На самом деле парадный провоз унитазов 3 июля оправдан.

«Не может быть!», — воскликнули белорусы, наблюдая за провозом бытовой сантехники на параде по случаю главного государственного праздника. С танками, пушками и новейшими «Полонезами», которые долетают до столиц сопредельных государств, все понятно. Но причем тут унитазы, пусть даже самые в мире совершенные, — производства «Керамина»?

В чем суть такого неоднозначного эмоционального посыла власти своему народу? Каждый волен понимать его по-своему. Вероятно, многие вспоминают, что унитаз в обыденном сознании белорусов отождествляется с монстром, который неумолимо и тупо пожирает не менее половины среднедушевого располагаемого дохода. Если это достижение, то очень сомнительное. Потому что, несмотря на показанные на параде успехи, живем мы очень бедно. Причем хуже, чем в прошлом году, и в позапрошлом… Это подтверждается даже официальной статистикой, которая, по словам самого известного в стране экономиста, применяет научные методы и говорит правду.

Это относится и к ценам, и к доходам.

И что у нас со статистическими ценами? Белстат утверждает, что в мае текущего года индекс потребительских цен на товары и услуги, оказываемые населению, по сравнению с апрелем составил 100,3%, с декабрем 2016 года – 102,7%. Индекс цен в мае на продовольственные товары по сравнению с апрелем составил 100,6%, с декабрем 2016 года – 103%. Вот такое великолепие, в которое с трудом верится каждому, кто приходит в магазин.

Нет ли в этом подвоха? Ведь статистика сообщила, что в мае подешевели говядина (кроме бескостного мяса), колбасные изделия и копчености, сыры, масло растительное (на 2,1%), яйца (на 4,5%), макаронные изделия, крупа и бобовые.

Да, крупа и бобовые (культуры)! Белорусский обыватель не единожды удивлялся космическому увеличению цен на гречневую крупу. И в пору сбора урожая и во все остальное время, включая обычные удешевления других круп при рождественских распродажах. И говорили (по телевизору), что наши крестьяне за столетие (советская власть плюс четверть века независимости при Лукашенко) не научились выращивать эту крупу, экономно собирать ее и эффективно хранить. И вот тебе раз, Белстат пишет, что гречка в мае подешевела по сравнению с апрелем на 7,5% (!), по сравнению с декабрем 2016 года – на 13,9%(!!) и по сравнению даже с маем 2016 года цена на гречку составила всего 91,6% (!!!).

Свершилась вековая мечта каждого местного социального иждивенца, мол, началось давно обещанное начальством удешевление харчей. И началось все с гречки!?

Да, но не спешите ликовать. Статистические данные тогда имеют смысл, когда они обеспечивают сопоставимость во времени: неделя — к неделе, месяц – к месяцу, квартал – к кварталу, год – к году, последняя пятилетка – к пятилетке, которая завершилась двадцать лет назад… Иначе, какой смысл от статистики? С этим всегда согласен и Белстат, который сообщил, что в период с января-мая 2017 года статистическая цена на гречневую крупу по сравнению январем-маем 2016 года увеличилась на 12,8%. То есть гречка дорожала быстрее, чем все остальные продовольственные товары, индекс цен по которым составил за этот период 108,3%.

А вы подумали, что она подешевела…

Замечательный пример для того, чтобы определиться с состоянием цен в розничной торговле. Первое, что приходит в голову, регулирование цен у нас принадлежит власти – она сильна (как администрация скажет, так и сделаем!), но держит она цену до той поры, пока продажа того или иного продукта теряет смысл (прибыльность) для торговли.

Если же применять современную вульгарную лексику, то следует признать, что власти пытаются манипулировать ценами. Это создает у обывателя иллюзию о высоких политико-экономических потенциях властей, которая исчезает, когда база для сравнения цен расширяется. Если, допустим, сравнивать не цены текущего месяца с ценами прошлого месяца, а цены, как сейчас, мая 2017 года с ценами мая 2016 года, то неприглядная реальная ситуация (бедные мы бедные и беднеем) откроется во всей своей полноте даже в официальной статистике. Мы не видим «хаотического» рынка, о котором в 2011 годы говорила Надежда Котковец, но наблюдаем малоуспешную попытку сохранения в экономике административного ценообразования.

Это хорошо видно из доклада Белстата. Буквально все товары, которые в нынешнем мае подешевели относительно апреля или цены которых не изменились, или выросли незначительно, по сравнению с маем 2016 года (за год!) — решительно обогнали в росте официальный индекс.

Так, цены а продовольственные товары в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года составил выросли на 8%. За это время говядина подорожала на 11,9%, свинина – на 10,5%, все молочные продукты – на 12,4-13,5%. И макароны, и крупы, и животное масло, и яйца, и даже хлеб за год дорожали быстрее, чем все остальные продтовары. Например, экзотические овощи и фрукты, которые большая часть населения никогда не покупает. Можно, например, обратить внимание на позиции, по которым Белстат фиксирует майское сезонное снижение цен на импортные и отечественные тепличные овощи по сравнению с апрельским – минус 22,6%. Но в мае текущего года овощи стоили на 12,1% дороже, чем в мае 2016 года.

Разумеется, правительство жонглирует показателями — одним разрешают повышать надбавки к розничным ценам, другим отказывают категорически! И только тогда, когда продажа той или иной продукции становится убыточной, торговцам позволяют повышать цены. Но унитаз не обманешь. Большинство населения, теряя в зарплате, в наличных доходах, сокращает покупки, но не может изменить образ и стиль потребления в одночасье. Тем более что власти не дают возможности выбирать. Например, по настоянию МФВ (иначе денег не дадим!) проводится административная реформа ЖКХ, которая предусматривает достижение 100%-ой компенсации населением расходов этой отрасли. Отрасль от этого крепчает, население беднеет (отказывается покупать отечественный и импортный ширпотреб), а черта «полной компенсации» уходит за горизонт, как в свое время от людей безусловно обещанное светлое будущее.

Философия. Я давно занимаюсь интерпретацией официальной статистики, которая обеспечивает меня нужной порции любопытства, благодаря чему, собственно, хочется жить. Но для себя я нашел надежный критерий, который позволяет легко определять все экономические «тренды», минимум, на год. Это обычная картошка, которая в бюллетене Белстата проходит по статье «цены на картофель». Есть ли она или нет, сохранили в себе белорусы способности ее выращивать или предпочитают импортную, статистическая справка остается реально объективной.

Разумеется, ошибки при этом возможны, но принципиальные исключены.

Смотрим: в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года картофель подорожал на 35% (начался импорт «второго хлеба» из южных стран-производителей). А с начала года (по сравнению с декабрем 2016 года) картофель подорожал в 2,11 раза, а за год (по сравнению с маем 2016 года) – в 1,95 раза. Это ситуация (примерно плюс-минус 10-20%) повторяется из года в год. То есть летом картофель дешевеет, в сентябре-октябре цена снижается до сезонного минимума, после набирает высшую цену к декабрю и при этом примерно вдвое превышает цену мая прошлого года и сохраняется таковой до мая нового года. Чтобы к январю наступающего нового года в очередной раз удвоиться.

Это индикатор, который меня никогда не обманывал.

…Четверть века назад, когда в обществе активно спорили люди, которые могли квалифицированно судить «о тенденциях», рассматривались альтернативы будущего развития страны. Одни утверждали, что Беларусь ожидает будущее постсоветской Швейцарии, иные присматривались к южно-азиатским драконам. Китайский пример ввиду полной неясности будущей политики КПК не рассматривался, но в общем, победила, условно говоря, «младошкловская модель». У меня тоже не было полной ясности в этом вопросе, но казалось, правы те, кто предрекал моей стране долгий и тернистый латиноамериканский путь, на который вступили многие аутсайдеры. Не стану перечислять формальные признаки, которые обещали именно такой вариант Беларуси, хотя уже они обещали катастрофу.

Многое говорило о том, что трудно будет многим латиноамериканским странам выбиться из нищеты. Хотя практически каждая из них имела большие ресурсные возможности, нежели Беларусь. Но при импульсивных харизматических неукротимых команданте-президентов шансов для саморазвития многие «латиносы» не имели. Как и у нас. И вот проходит без малого четверть века, Беларусь с каждым годом расцветает, а расцвести не может. И статистика тут не причем. Читаем в бюллетене Белстата соответствующий раздел: по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в I квартале 2017 года уровень малообеспченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составил 6% (в I квартале 2016 г. – 5,4%).

А в это время правительство заявляет, что «ломает в лучшую сторону ситуацию», что «тренд» пошел, что ухватили бога за бороду, а на самом деле не так.

Что такое «национальная черта малообеспеченности», которую установили правительственные «трудовики и врачи-диетологи»? Это в I квартале составляло 182,7 рубля в месяц. Около 90 долларов на душу в месяц. На каждого из 570 тысяч человек. Таким доходом располагает население в Африке. К югу от Сахары. Теми африканцами, которым в принципе нет необходимости в отоплении жилищ и в теплой одежде. Больше половины (52,6%) населения Беларуси имеет среднемесячный душевой доход до 2 бюджетов прожиточного минимума (до 365,4 рубля) – чуть больше 180 долларов. Над ней проживает «низший средний класс» белорусов – 31,1% от общей численности населения, который имеет среднемесячный душевой доход до 548 рублей (около 274 долларов). «Высший средний класс», к которому, видимо, принадлежит и потребительская элита, насчитывает 16,3% населения (год назад он составлял 19,2%) располагает среднемесячный душевой доход свыше 3 бюджетов прожиточного минимума (более 274 доллара), что, безусловно, при скромных потребительских запросах должно хватать на «потребности унитаза», но для существенного производственного участия в экономике, вряд ли.

Видимо так. На самом деле парадный провоз унитазов в день Независимости страны оправдан. Именно Унитаз (уж позвольте его величать!) больше других предъявленных публике парадных экспонатов рассказывает народу о реальном состоянии его экономики.

Константин Скуратович, belrynok.by