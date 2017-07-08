У Юрия Губаревича арестовали машину 2 8.07.2017, 9:21

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Юрий Губаревич

Лидер движения «За свабоду» Юрий Губаревич получил письмо от судебных исполнителей.

Политику сообщили, что на его машину, а также на автомобиль жены наложен арест.

Дело в том, что у Юрия Губаревича есть непогашенный перед судебной системой долг в 2070 рублей. Их политик получил за участие в весенних акциях протеста против так называемого налога на тунеядство и по защите Куропат от строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко.

Ранее судебные исполнители пытались переписать еще одного политика-должника — сопредседателя БХД Виталия Рымашевского. За последние полгода он стал фигурантом десяти административных дел и в общей сложности был оштрафован судами на 2 тысячи рублей.