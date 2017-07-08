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«Белавиа» не дотягивает до сотни лучших авиакомпаний мира

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  • 8.07.2017, 9:26
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В «оскаровский» топ -100 лучших авиакомпаний мира за 2017 год вошло максимальное число компаний из стран бывшего СССР.

Рейтинг составлен британской консалтинговой компанией Skytrax.

Белорусского перевозчика «Белавиа», правда, в нем пока нет, пишет ej.by.

Бывший СССР в рейтинге этого года представляют четыре авиакомпании.

Самое высокое место – 30-е и титул лучшей авиакомпании Восточной Европы – получил российский Aeroflot, “взлетевший» по сравнению с прошлым годом на десять позиций.

46-е место занял казахстанский перевозчик Air Astаna, и эта компания лучшей в регионе Центральной Азии и Индии.     

На протяжение последних лет не покидают топ-100 Azerbaijan Airlines, на этот раз ставшие 71-ми.

Наконец, вернулась после некоторого перерыва в рейтинг российская авиакомпания S7 Airlines. Она стала 94-й.

На первую строчку в 2017 году  Qatar Airways, потеснившая сразу на 4-е место Emirates. Также в первой десятке  Singapore Airlines,  ANA All Nippon Airways и Cathay Pacific.

Как отмечается, рейтинг составляется на основе опроса путешественников.


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