«Белавиа» не дотягивает до сотни лучших авиакомпаний мира

«Белавиа» не дотягивает до сотни лучших авиакомпаний мира2
- 8.07.2017, 9:26
- 3,646
В «оскаровский» топ -100 лучших авиакомпаний мира за 2017 год вошло максимальное число компаний из стран бывшего СССР.
Рейтинг составлен британской консалтинговой компанией Skytrax.
Белорусского перевозчика «Белавиа», правда, в нем пока нет, пишет ej.by.
Бывший СССР в рейтинге этого года представляют четыре авиакомпании.
Самое высокое место – 30-е и титул лучшей авиакомпании Восточной Европы – получил российский Aeroflot, “взлетевший» по сравнению с прошлым годом на десять позиций.
46-е место занял казахстанский перевозчик Air Astаna, и эта компания лучшей в регионе Центральной Азии и Индии.
На протяжение последних лет не покидают топ-100 Azerbaijan Airlines, на этот раз ставшие 71-ми.
Наконец, вернулась после некоторого перерыва в рейтинг российская авиакомпания S7 Airlines. Она стала 94-й.
На первую строчку в 2017 году Qatar Airways, потеснившая сразу на 4-е место Emirates. Также в первой десятке Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways и Cathay Pacific.
Как отмечается, рейтинг составляется на основе опроса путешественников.