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В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

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  • 8.07.2017, 9:42
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Фото: Reuters

Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток.

В Гамбурге встречи лидеров стран G20 проходили на фоне столкновений полиции с левыми экстремистами из так называемого "Черного блока", пишет Deutsche Welle.

По последним данным, в ходе столкновений с экстремистами ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток на улице Шультерблатт в районе Штерншанце. Один из полицейских получил перелом голени.

 

В ходе беспорядков задержаны в общей сложности 102 человека. 

 

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.


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