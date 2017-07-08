Политзаключенного Дмитрия Полиенко лишили свидания 2 8.07.2017, 9:57

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Дмитрий Полиенко

Активист Дмитрий Полиенко лишен свиданий на 3 месяца в Бобруйской колонии по неизвестной причине.

Об этом политзаключенный написал в письме друзьям.

Активистка Марина Носенко, которая переписывается с Дмитрием Полиенко, сказала «Радыё Свабода»:

«Но за что именно он был наказан, неизвестно. Возможно, Дмитрий просто не может об этом написать, иначе письмо не пропустят из колонии. Полагает, что лучше бы наказали карцером, так как для него лишение свиданий - очень больно, его еще никто в колонии не посещал. На днях отец собирался приехать, то пришлось встречу отменить».

Также друзей Дмитрия Полиенко беспокоит то, что его ограничили в пользовании денежном счетом, который разрешено иметь заключенным колонии.

«На нем висят невыплаченные штрафы, более чем на 400 рублей, и потому придумали, что денег со счета можно снимать только две базовые, это 26 рублей, хотя другим разрешено снимать 120 рублей. Таким образом, Дмитрий не может приобретать себе продукты в магазине, а питание там в колонии знаете какое. Поэтому это, конечно, проблема тоже. Но Дмитрий держится бодро и даже нас поддерживает. Говорит, очень сожалеет, что не может принимать участия в нынешних политических событиях, и еще благодарить всех, кто его поддерживает на воле», - сказала Марина Носенко о Дмитрии Полиенко.

С апреля 2017 года активист Дмитрий Полиенко отбывает заключение в Бобруйской колонии.

В октябре 2016 года Дмитрий Полиенко был осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой якобы за нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который состоялась в мае прошлого года в Минске. Милиционеры брутально прекратили акцию, несколько человек задержали, в том числе Дмитрия Полиенко, который якобы порвал одежду сотрудника милиции. Своей вины активист не признал.

После суда Дмитрий Полиенко участвовал в пикетах солидарности и других протестных акциях. Весной 2017 года активиста снова арестовали и в начале апреля присудили ему отбывать срок в условиях заключения.

После нового суда над Дмитрием Полиенко белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

7 июля в Минске проходила акция солидарности с белорусскими политзаключенными, в том числе с Дмитрием Полиенко.