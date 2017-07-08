В Минске выберут «Веломисс-2017» 8.07.2017, 10:04

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Фото: belta.by

Конкурс пройдет в рамках соревнований по велосипедному спорту.

"Веломисс-2017" выберут сегодня в Минске, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Конкурс проходит в рамках соревнований по велосипедному спорту на шоссе "Кубок Минска" и "Гран-при Минска".

В них принимают участие 24 профессиональные команды велогонщиков из 14 стран мира.

8 июля на площадке возле Дворца спорта девушки-велосипедистки будут бороться за победу в двух главных номинациях - "Мисс велограция" и "Мисс велоспорт".

Обладательницы первого, второго и третьего мест встретятся в решающем раунде за почетный титул "Веломисс-2017". Организаторы подготовили большое количество ценных призов, среди которых в том числе велосипеды. Также будет вручен "Приз зрительских симпатий". Для этого конкурсанткам необходимо до мероприятия разместить в социальных сетях свое яркое фото с велосипедом (хештег #velomiss2017), насобирать больше всего отметок "нравится", после чего предъявить их в зоне регистрации в день проведения конкурса.

Кроме того, у Дворца спорта гостей ожидает множество интересных зон, велодрагрейсинг. Любители экстрима команда "Минск-триал" приглашает на бесплатный мастер-класс. Предусмотрены и развлечения для детей, соревнования по трюкам на беговелах.

На территории будут расположены площадки ЗОЖ со спортивными тренажерами и для любителей йоги, зона фуд-кортов и модных украшений, спот для молодежи с красками холи и др.

На главной сцене выступит известный грузинский танцевальный ансамбль Lelo, а хедлайнером станет представитель Беларуси на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" группа NaviBand.

Организатором спортивных соревнований "Кубок Минска" и "Гран-при Минска", а также конкурса "Веломисс-2017" и праздника для болельщиков выступает "Велосипедный клуб "Минск".