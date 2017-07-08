Школьная программа по литературе осталась один на один с Чергинцом 4 8.07.2017, 10:40

Николай Чергинец

Фото: sb.by

Глава провластного союза писателей лоббирует для обязательной школьной программы "своих" русскоязычных писателей.

Николай Чергинец даже написал письмо министру образования Карпенко, пожаловался на то, что программа по русской литературе в школах напрочь русофобская.

Писателей Чергинца в школу не пускает Комиссия по русской литаратуе Национального института образования. Однако в списке рекомендуемой литературы для школьников на сайте Министерства образования Еврорадио и так нашло почти всех из предложенных Николаем Чергинцом литераторов, кроме Н. Ильинского, В. Поликаниной и Т. Гусаченко-Красновой.

Вот что о романе Ильинского "Цвела, цвела черёмуха", который лоббирует Чергинец, пишет рабочая группа Национального института образования:

"Текст во многом "вторичный", так как не только напоминает эпопею М.Шолохова "Тихий Дон", роман "Поднятая целина", но и роман А. Иванова "Вечный зов", который послужил автору лекалом, поскольку заимствованы практически все сюжетные ходы и характеры героев. Данный текст по стилевым особенностям близок массовой литературе, не обладает высокой степенью художественности, доказанной и подтверждённой в литературоведческих исследованиях".

По мнению Николая Чергинца, "свои" русскоязычные писатели по качеству не уступают Солженицыну, Улицкой, Толстой:

"Спор был в том, что оставили в списке произведения Солженицына, Улицкой, той же Толстой, а мы считаем, что детям нужно давать своё, оно по качеству не уступает, и поэтому нужно делать акцент на белорусов, которые пишут по-русски. Мы проводили несколько лет назад опрос, разослали анкеты в библиотеки по всей стране, согласно которым выяснилось, что за несколько лет книги, которые мы указали в анкете, прочитало около двух с половиной миллионов человек. А комиссии эти книги не нужны".

По словам председателя Союза писателей Беларуси, самую принципиальную позицию в комиссии занимает Наталья Блищ. "Её можно сравнить с "рождённый ползать летать всех учит", ― эмоционально высказывается Чергинец.

Журналисты поговорили с доктором филологических наук, профессором кафедры русской литературы БГУ Натальей Блищ об этой скандальной ситуации. Неожиданно оказалось, что профессор уже не работает в комиссии по русской литературе:

"Мне очень не нравится эта история. Я уже подала заявление по собственному желанию, и с 21 июня не состою в комиссии, ― рассказывает Наталья Блищ. ― Своё профессиональное мнение я высказала, но к нему не прислушались, и я приняла решение уйти из комиссии. Считаю, что свою работу по усовершенствованию школьных программ я выполнила".

Более того, после скандала проблемы возникли даже у кафедры русской литературы БГУ.

"Меня сейчас больше волнует судьба кафедры русской литературы. Потому что я высказала своё индивидуальное профессиональное мнение, а гонения начались на кафедру, которая совсем ни при чём".

По книгам, которые Чергинец предлагает в школьную программу, Наталья Блищ занимает принципиальную позицию: "Эти книги совсем не для школьной программы. Там о смерти, об убийстве, они жестокие и грязные. Они написаны людьми, которые всё это видели, и стиль этих произведений такой "профессиональный", сленговый. Может, эта литература и имеет право на существование, но не в школьной программе".

Таким образом, в настоящее время школьная программа по русской литературе осталась один на один с Чергинцом.