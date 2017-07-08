Рвануть на море в Польшу: репортаж с модного курорта 1 8.07.2017, 11:17

Фото: onliner.by

Хочется открыть рот, пустить слюну-слезу и в очередной раз сказать: «Блин, молодцы».

Есть мнение, что любимейшая из наших соседок страна стоит на трех столпах вроде галерей «Бяла», «Альфа» и «Ашана», но Польша — это не только «отшибный» для нее Белосток. Журналисты Onliner.by отправились в сторону Гданьска. Посмотрели, как на Мазурах поляки умудрились сделать курорт отличного уровня, заглянули в главную ставку Гитлера «Волчье логово», по традиции сравнили цены и поговорили с уехавшими белорусами о работе и перспективах. Заехали и в Калининград, поискав там призраки Европы.

Дорога. Недорого

1. Ехать на польскую Балтику (рассматриваем вариант с машиной и Минском в качестве отправной точки) можно по-разному, и вряд ли кто-то назовет единственный идеальный маршрут. Стоит учитывать два обстоятельства: загруженность пунктов пропуска на границе и ремонт участка трассы S7 в районе Гданьска, примерно от Эльблонга. Попав в трафик, там можно потерять частичку своей жизни.

Путь через Варшаву и Лодзь кажется самым странным (около 1000 километров и 11 часов дороги без учета границы), зато там в разы меньше участков с ремонтом. Оптимальный вариант, предлагаемый всеми навигаторами, — дорога через Белосток. Это около 800 километров и высокая вероятность доехать до места не затемно. Дорога через Друскининкай по километражу аналогична, на час-полтора дольше по времени, но зато в пункте пропуска «Привалка — Райгардас» обычно пусто, а по пути можно заглянуть в одну из столиц озерного Мазурского края — Гижицко. В общем, у каждого маршрута есть свои плюсы и минусы. В 2000 километров общего пробега вложиться вполне реально. Берем машину со средним расходом АИ-95 в 8 литров на сотню и баком объемом 60 литров — в таком случае с учетом «зеленой карты» и одной небольшой заправки в Польше транспортные расходы составят около $140—150.

Трехградье, Лещенко, Элтон Джон

2. Портовый Гданьск, Сопот и Гдыня давно слились в единую агломерацию, а границы внутри этого Трехградья достаточно условны. Восточнее Гданьска тоже есть курортные городки — спокойные, вылизанные, например Собешево, популярно Владыславово, но наиболее впечатляющая курортная инфраструктура создана в Сопоте. В выходной день парковки в городе бесплатные, вполне реально стать в ста метрах от пляжа. На классическом польском дворовом паркинге с будкой и усатым паном просили 5 злотых в час. Местные белорусы пугали заторами в Сопоте, но нам, вероятно, повезло.

Фото: onliner.by

3. Вдоль пляжа тянется променад. Параллельно с ним — велодорожка. Трафик плотный, арендные велосипеды пользуются спросом.

Фото: onliner.by

4. В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века в Сопоте проходил популярный в соцблоке песенный фестиваль, этакое «Евровидение», благодаря которому курорт был в наших краях на слуху. В Сопоте побеждали Лещенко, Понаровская и Пугачева. Теперь другие времена и кумиры, но музыку здесь регулярно дают самую разную. И даже Элтону Джону посетить Польшу в радость.

Фото: onliner.by

5. Еще из культурной программы на этот сезон:

Фото: onliner.by

6. История Сопота типична для пригородов больших и богатых мегаполисов — ему было предначертано стать курортом. В начале XIX века здесь уже открывали лечебные ванны, через несколько десятилетий построили самый длинный в Европе мол, потом ставшую знаменитой Лесную оперу, крупный ипподром. Но когда мы едем на море, то в первую очередь нам интересен пляж.

Фото: onliner.by

7. Пляж в Сопоте приятен своим песком и шириной. Даже когда «облачно с прояснениями», народа здесь достаточно.

Фото: onliner.by

8. Кто-то играет в волейбол, зожевцы отжимаются на спор, десятки селфи в минуту улетают в Instagram.

9. Частные участки пляжей «Шератона» и «Гранд-Отеля» оборудованы лежаками-зонтами и немноголюдны.

Фото: onliner.by

10. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывает на стабильно теплое море, когда едет на Балтику. Желающие покупаться, даже когда за бортом около 20, а солнце за тучами, есть. Большинство туристов все же гуляют вдоль линии прибоя.

11. Есть участки с водорослями, но можно найти и чистую воду.

Фото: onliner.by

12. Сопотский пляж — это тишина, шум волн, чайки, релакс и бодрые красавцы-спасатели.

13. Примерно за $10 с человека можно прокатиться на кораблике. Поездка длится 40 минут. Детям до трех лет — бесплатно.

Люди, развлечения, аншлаг

14. Главное откровение Сопота по сравнению с Юрмалой и Клайпедой — огромное количество людей. Потоки туристов стекаются по центральной улице к молу и площади вокруг него. Здесь продают магниты и поделки из янтаря. И еще тысячу других безделиц.

Фото: onliner.by

15. Рядом полиция — селфится с желающими без проблем.

Фото: onliner.by

16. За вход на пирс, пускай и уникальный по своей длине (общая длина мола — более 500 метров), прижимистые поляки в сезон берут деньги — 8 злотых (чуть меньше €2). Вроде бы для того, чтобы регулировать туристическую нагрузку, но выглядит все это как-то не очень дружелюбно.

Фото: onliner.by

17. Знаменитый Кривой дом на улице Героев Монте-Кассино указан во всех путеводителях. Вторая главная достопримечательность.

Фото: onliner.by

18. В Сопоте все хорошо с современным искусством.

19. Курорт мечтает заполучить все категории туристов, в том числе и тех, кто способен уехать домой с покупкой за десятку тысяч злотых.

20. В Сопоте имеется шопинг, но за шопингом все же лучше в Гданьск (об этом — в следующих материалах).

21. В Сопоте есть аквапарк (три часа в аквазоне с сауной обойдутся в $20, весь день стоит $24) и несколько ночных клубов. Они явно готовились к дням, когда погоды нет.

Фото: onliner.by

22. Центральная улица в минувшее воскресенье: аншлаг!

Фото: onliner.by

23. От суеты можно спрятаться в тихих парках.

24. Лица курорта:

Фото: onliner.by

24. На самом деле нет. В воскресный день в Сопоте полно молодежи, и это еще одно отличие от более популярных у нас курортов Литвы и Латвии. В Сопоте чувствуются энергия и драйв, и если вам хочется комфортного отдыха без больших людских масс, то выбрать лучше более спокойные приморские городки.

Гостиницы, цены, еда

25. Из-за музыкального фестиваля в Гдыне цены на гостиницы во всем Трехградье оказались заряженными, что логично. Дефицит предложений для этих мест летом — обычное дело. Внутренний туризм в Польше развит отлично, бронировать жилье нужно заранее. Местные советуют: за полгода. И к совету стоит прислушаться. На конец июля-2017, к примеру, Booking выдает самые дешевые номера для двоих за $50 — и это будет хостел. На Airbnb в относительной близости к пляжу остались комнаты по $40, но их отчаянно мало.

Фото: onliner.by

26. На польском сайте Nocowanie.pl имеются варианты в районе $30. Сумма на неделю для двоих с завтраками, если бронировать заранее, вполне может уложиться в диапазон $250—300. Предложения в частном секторе в основном бюджетные.

27. Обычный номер в «Гранд-Отеле» — что-то около в $260 в сутки. Люксы — в два раза дороже. Но это явно не белорусская история.

28. Сколько закладывать на еду? В респектабельных кафешках в центре цены не то чтобы низкие: $7—10 за второе блюдо, $2—3 за пиво. В Польше бывает дешевле, но если сравнивать с Минском и не забывать, что рядом плещется море…

29. Поляки всегда оставляют альтернативы. Например, стритфуд — выйдет дешевле, чем в ресторане. А самый выгодный вариант — традиционные obiady domowe. Неплохой «домашний» обед в Сопоте стоит примерно $5 на человека. Если очень хотим сэкономить, то на еду в неделю на двоих можно попытаться заложить $150.

30. В Сопоте мы не заметили ни одной машины с белорусскими номерами. В Гданьске за несколько дней — одну. Как есть…

31. Если руководствоваться нашими беглыми и условными подсчетами, то недельный отпуск на двоих в ритме плотной экономии будет стоить здесь чуть больше священных $500. Вероятно, за такие деньги можно попытаться «поймать» нормальный тур в более теплую страну — а для белоруса это важный аргумент.

32. Гуляя по Сопоту, мы думали не о том, что в Турции и Болгарии теплее, а о вещах экзистенциальных и зрительно очень контрастных. Для белоруса, который привык видеть Польшу в стандартных декорациях Подлясья, Сопот выглядит вызывающе европейским. В лицах людей это отражается, можете не сомневаться. Хочется открыть рот, пустить слюну-слезу, задуматься о дистанциях и в очередной раз сказать: «Блин, молодцы».