Советник главы МИД Польши: Беларусь может стать следующей 2 8.07.2017, 11:28

ПШЕМЫСЛАВ ЖУРАВСКИЙ ВЕЛЬ ГРАЕВСКИЙ

На фоне кризиса режим Путина нуждается в имперском успехе.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил советник министра иностранных дел Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский.

- Режим Путина теряет долговременную поддержку народа на фоне экономической ситуации в стране. Цены на газ и нефть уже не вернутся к прежнему уровню. Следовательно, российская экономика не поднимется, а, скорее всего, и дальше будет погружаться в медленную рецессию. В Кремле начинают искать возможность для имперского успеха.

Жертвой имперской политики России вижу Беларусь. Это легкая добыча для Кремля.

Украина уже имеет двухсоттысячная армию, закаленную за три года в боях. Балтийские страны защищены системой восточного фланга НАТО, базированием союзнических войск. Кремль не пойдет на решительные шаги во время этих учений, поскольку риски очень высоки. А если Россия все же решится на эту игру, то проиграет ее. Поэтому, жертвой имперской политики России, к сожалению, вижу Беларусь, которая не входит ни в какие оборонные системы, и сама не имеет сил обороны. Собственно, поэтому имперский успех РФ в Беларуси мне кажется вполне возможным, недорогим и легким для реализации.

По мнению советника главы МИД Польши, диктатура Лукашенко, где нет того уровня свободы, как в Украине, не будет препятствовать путинской идеологии. Из внутренних соображений Путину не надо ликвидировать диктатуру Лукашенко, но он нуждается в имперском успехе. Легче всего его можно получить на белорусском направлении.