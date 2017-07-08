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Сколько валюты лежит у белорусов под матрацами?

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  • 8.07.2017, 11:40

Семнадцатый месяц подряд белорусы поддерживают валютный рынок своими сбережениями.

За первое полугодие в этом году население выбросила на биржу $ 1.13 млрд.

Благодаря масштабным займам Беларуси за последние месяцы подушка безопасности от валютных потрясений — золотовалютные резервы — достигли $ 6.5 млрд. Это наивысший уровень за последние три с половиной года.

Но деньги эти придется вскоре отдавать. Опрошенные «Белсатом» специалисты предсказывают, что рубль снова начнет падать в отношении доллара.


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