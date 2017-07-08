Студенты обнаружили древний некрополь в агрогородке Радомля под Чаусами 8.07.2017, 11:46

Есть предположение, что город Радомля был столицей края радимичей.

В Х веке на месте раскопок был посад города Радомля — место жительства простолюдинов. Археологи наткнулись на древний некрополь — обнаружили 15 человеческих захоронений, из которых 4 — детских.

Неожиданной находкой завершились вполне рядовые раскопки в агрогородке Радомля Чаусского района, сообщила tut.by координатор местной инициативы «Радомля — древний город радимичей» Алеся Далецкая.

Раскопки с 4 по 7 июля проводили преподаватели и студенты исторического факультета Могилевского государственного университета им. А. Кулешова. Человеческие останки обнаружили, когда снимали культурный слой.

— В верхних пластах находки были рядовыми, обычными для этих мест. Здесь в Х веке был посад города Радомля — место жительства простолюдинов. «Что здесь окажется грунтовый могильник, мы не ожидали», — сказала старший преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин МГУ и руководитель экспедиции Надежда Шуткова.

Археологи предполагают, что в Радомле жили христиане — на эту мысль наводит направление захоронений. Примечательно, что кладбище располагалось в несколько слоев. Нижние захоронения можно датировать 15 веком, те, что над ними, — семнадцатым.

При раскопках затронули лишь небольшую часть некрополя. Дальнейшие работы на этом месте помогут установить его размеры и количество захоронений.

Находки в специальной упаковке отправили в МГУ им. Кулешова для дальнейшего изучения. Археологам и антропологам они смогут рассказать не только о смерти, но и о жизни в древнем Радомле. А после изучения будут храниться в экспозиции Чаусского краеведческого музея.

Координатор местной инициативы Алеся Далецкая уверена, что радомльская земля подарит еще много открытий:

— На этом месте, как говорят ученые, люди жили непрерывно, начиная со II века. Есть предположение, что город Радомля был столицей края радимичей. И эта земля хранит еще много тайн.

В Радомле 26−27 августа в четвертый раз пройдет праздник «У госцi да радзiмiчаў». В музее под открытым небом уже воссоздали конструкцию для добычи живого огня — огневые ворота. Планируется соорудить стационарную печь для обжига керамических изделий. Появится здесь и капище — место поклонения славянским идолам, где будут установлены конкурсные работы не только местных резчиков по дереву, а также из соседних районов Могилевской области.

Музей под открытым небом в древнем поселении радимичей — Радомле — создается с 2014 года. В этом году он расширяется: координаторы местной инициативы решили соорудить еще два стилизованных жилища своих древних предков, причем одна полуземлянка Х века уже установлена. Развитие проекта поддерживают ЕС и ПРООН.