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В Киеве сорвали попытку провокации под посольством Польши

  • 8.07.2017, 11:54
Фото: ssu.gov.ua

Нанятые за деньги молодые люди собирались похулиганить возле польской дипмиссии в Киеве.

7 июля правоохранители предотвратили попытку провокации возле посольства Польши в Киеве.

По плану организаторов, представители киевских спортивных клубов под видом представителей молодежных организаций должны были разлить возле дипмиссии красную краску, повесить на импровизированной виселице чучело и поджечь его.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook назвал инцидент "одним из элементов гибридной войны со стороны Российской Федерации".

Фото: ssu.gov.ua

По его словам, основной целью акции было "подорвать добрососедские отношения Украины и Польши, дискредитировав Украину в глазах международного сообщества".

У более чем двух десятков задержанных изъяли оружие, патроны, газовые баллончики, электрошокеры, ножи, растопочные смеси, маски, плакаты и другие орудия.

Служба безопасности Украины отмечает, что каждому из участников акции обещали по 1 тыс. грн за участие в хулиганских действиях.


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