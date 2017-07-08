Как Лукашенко поставили в тупик в Копысе

Как Лукашенко поставили в тупик в Копысе24
- 8.07.2017, 12:00
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Любопытная ситуация произошла во время посещения диктатором поселка Копысь.
Александр Лукашенко побывал, в частности, в участковой больнице. Там его встретила улыбающаяся больная, пишет «Солидарность».
– Где-то тут родился, – сказал глава Беларуси во время общения с ней.
– А разве в этом здании? А по-моему в том, – указала рукой в сторону местная жительница.
– Пойду посмотрю, – удивился Александр Лукашенко.
На улице диктатор терзался сомнениями: «Пытаюсь вспомнить расположение больницы. Помню, что здание вдоль дороги было...»
К какому выводу в итоге пришел Лукашенко и его сопровождавшие не сообщается.