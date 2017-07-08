Google будет создавать новости с помощью искусственного интеллекта
- 8.07.2017, 12:13
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Для этого разработан специальный портал.
Компания Google финансирует проект, который будет использовать искусственный интеллект для автоматического написания новостей, сообщает The Next Web.
RADAR (Reporters, Data and Robots - Журналисты, Данные и Работы) - новостной сайт-коллаборация искусственного и человеческого интеллекта, будет создавать "ежедневный рацион с убедительными историями".
Сообщается, что с помощью комбинации редакторских экспертиз и автоматизации, RADAR должен обеспечить значительное улучшение "цифровой новостной экосистемы".
Напомним, компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались.