Завтра в Беларуси ожидаются грозы 1 8.07.2017, 12:28

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Не исключены затопления.

Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси днем 9 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди.

Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 5-11, по юго-западу - 12-15.

Днем будет от 16 до 21 градуса тепла, по югу - от 22 до 25.