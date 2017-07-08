Меркель, Макрон и Путин обсудили Украину 1 8.07.2017, 12:31

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Об итогах встречи рассказали в правительстве Германии.

Главы Германии, Франции и России на встрече согласовали, что важно имплементировать прекращение огня в Донбассе, согласно минским соглашениям. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ, передает Reuters.

Канцлер Ангела Меркель и президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Путин встретились сегодня в рамках саммита G20 в Гамбурге.

5 июля президент Украины Петр Порошенко поговорил с Меркель и обсудил ситуацию в Донбассе и реализацию минских соглашений.

Тогда канцлер Германии заверила Порошенко, что во время встречи с Путиным ничего касательно Украины без Украины решаться не будет.