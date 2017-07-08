Как ксендз пытался служить в костеле по-белорусски 8.07.2017, 12:41

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Фото: tut.by

Казимир Свояк - один из самых известных в Беларуси священников.

В деревне Барани находится филиал Островецкого историко-этнографического музея. Там можно узнать о жизни одного из самых известных белорусских священников — Казимира Свояка, который родился в этих местах, пишет tut.by.

Свояк родился в 1890 году в крестьянской семье. В 22-летнем возрасте стал писать стихи, а через три года стал священником в Клющанах. Казимир первым в истории своего прихода провел проповедь на белорусском языке. Еще через пять лет, в 1920 году, Свояка переводят в другой костел — в Засвирь. Там он продолжает служить на белорусском языке, но вскоре из-за доноса на ксендза начинаются обыски и ему запрещают читать молитвы и проповеди на родном языке. Тогда же из костела изымают и белорусскоязычную литературу.

Казимир Свояк рано умер — ему было лишь 36 лет. Причиной смерти стал туберкулез, которым он болел последние 14 лет своей жизни. Потомкам он оставил сборник стихов «Моя лира». На его похоронах хор Виленской белорусской гимназии исполнял песни на белорусском языке.

А в 1990 году литературовед Адам Мальдзис, посетивший Ватикан, предложил причислить Казимира Свояка к лику святых католической церкви.

Фото: tut.by

Экспозиция «Дом Казимира Сваяка» — тот часть Островецкого краеведческого музея, которую могут увидеть посетители. В самом городе пока находится фондохранилище и кабинеты администрации.

Несмотря на небольшой размер, фонды Островецкого музея весьма богаты: благодаря общим усилиям сотрудников музея и жителей района удалось собрать более 3500 предметов. Среди них — и предметы живописи, графики, предметов быта, рукописи, печатные издания, монеты, фотографии, аудио- и видеоматериалы и многое-многое другое.

При входе в музей сразу можно увидеть кровать, застеленную покрывалом с белоснежными кружевами внизу. Рядом находится стол, накрытый самотканой скатертью. На нем стоит свечка и лежит крест, как будто кто-то только что молился здесь.

Фото: tut.by

Чуть дальше — переизданные копии экземпляров книг Свояка «Мая ліра», «Голас душы», «Дзея маёй мыслі…». В филиале музея в Баранях также находятся копии фотографий и документов, которые принадлежали Казимиру Свояку, его семье и друзьям.

Гордость экспозиции музея — арнат (верхняя одежда римско-католического руководства, в котором, вероятно, вел службу Казимир Свояк).

Этот арнат музею подарил ксендз прихода в деревне Камаи. В католической традиции начала XX века одежда священнослужителей передавалась от поколения к поколению, и к нему она дошло естественным образом.

Среди других религиозных предметов — имшал (молитвенник), напечатанный в Риме в 1905 году, по которому проводился похоронный обряд в Комайском костеле.

Фото: tut.by

Вокруг дома-усадьбы Свояка тоже есть на что посмотреть: пейзажи в этой местности очень живописные. Совсем рядом с музеем — Баранское озеро, которое входит в сеть Сарачанских озер.

Кроме экскурсий и научной работы сотрудники музея рассказывают об истории и традициях Островетчины не только жителям, но и гостям района, которые работают на строительстве Островецкой АЭС.

А еще музей организовывает экскурсии по туристическим и культурным местам Островетчины — например, костелу Святой Троицы в Гервятах, одному из красивейших архитектурных памятников Беларуси.

Фото: tut.by

Адрес музея: город Островец, улица Октябрьская, 1. График работы: понедельник-пятница 08.00−17.00, выходные — суббота и воскресенье. Цены на билеты в 2017 году: дети — 50 копеек, взрослые — 1 рубль, экскурсия — 2 рубля 50 копеек, экскурсия с выходом на объект — 20 рублей.