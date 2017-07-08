На Донбассе ликвидировали террориста «ДНР» Шматова 9 8.07.2017, 12:43

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Фото с сайта obozrevatel.com

Сепаратист числился в рядах бандформирования "Восток".

На Донбассе ликвидировали члена незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов так называемой Донецкой народной республики.

Об этом в Twitter сообщает Necro Mancer. Эту же информацию размещает obozrevatel.com.

41-летний террорист "ДНР" Александр Шматов родом из Донецка числился в рядах бандформирования "Восток".

"Шматов Александр Михайлович (13/06/75, Донецк) из "Востока" стал груз 200", – пишет Necro Mancer.