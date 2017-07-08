Белорусская актриса Светлана Зеленковская уехала в Киев 8.07.2017, 12:54

9,943

Светлана Зеленковская

Фото: tut.by

«На Купалье прощаюсь со своим Купаловским театром», - написала Светлана Зеленковская вчера в Фейсбуке.

Актриса, известная по фильму «Анастасия Слуцкая», жена Сергея Михалка, рассказала «Радыё Свабода» об обстоятельствах ухода из Купаловского.

- Скажите, пожалуйста, почему вы решили уйти из театра?

- Я просто больше времени провожу в Украине, и по закону не имею права работать в театре, если нахожусь за границей. У нас сейчас жесткие законы.

Правда, я четыре года уже ничего не играла. Я была в декрете. Так совпало просто. У меня сейчас много съемок в кино в Украине.

Короче, нужно тогда идти в белорусский театр и заниматься театром. Но тогда я потеряю вид на жительство в Украине и не смогу там сниматься.

- Купальскую ночь вы специально выбрали, чтобы заявить о вашем уходе из Купаловского театра?

- Нет, так совпало. Может в этом есть какая-то мистика. Как на Купалье через костер скачут, так и я прыгнула из театра в кино, из Беларуси - в Украину.

- Пока театром вы заниматься не будете?

- Посмотрю по обстоятельствам. Раз у меня освободилась театральная ниша, может, что-то найду в Киеве, в Украине.

- Но в Беларуси точно работать не будете?

- Пока нет. Есть вероятность, что буду приезжать на один спектакль по трудовому договору. Не в качестве штатного сотрудника, а как приглашенная актриса. Это будет Купаловский театр. Единственная роль, которая мне более-менее интересна - роль Франки в спектакле «Хам». Но пока я не уверена в этом. Это просто мысли.

- В массовом сознании вы запомнились ролью в фильме «Анастасия Слуцкая». Также в Фейсбуке вы указали, что исполнили 17 ролей в Купаловском театре. С кем вы себя больше ассоциируете?

- Я бы не разделяла. Я 20 лет работала в театре. Три последних года - в кино. Не буду я это разделять. Мне хочется, чтобы у меня осталась и театральная практика, и киношная. Буду пытаться сочетать.