Ахматова про Усатого 1 Артемий Троицкий

8.07.2017, 13:04

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Артемий Троицкий

То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников.

«Разговор зашёл о разоблачении Сталина. Юля сказала: «А ведь находятся люди, которые ещё и сейчас защищают его. Говорят: «Мы не знаем»... Говорят: «Откуда нам знать? Может, это сейчас всё врут на него… Мы-то ведь не знаем». Анна Андреевна страстно: «Зато Я знаю… Таких надо убивать». Ника со смехом: «Анна Андреевна, в Евангелии сказано: не убий!» — Нет, убий, убий! — закричала Анна Андреевна, покраснев и стукнув ладонью по маленькому столику, — У-бий!» (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2, стр. 521-522).

То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников. Про наших современников написала та же Анна Ахматова в стихотворении «Защитникам Сталина»:

«Это те, кто кричали «Варраву!

— Отпусти нам для праздника…», те,

Что велели Сократу отраву

Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток

В их невинно клевещущий рот,

Этим милым любителям пыток,

Знатокам в производстве сирот»

Артемий Троицкий, Эхо Москвы