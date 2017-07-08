Ахматова про Усатого

Ахматова про Усатого1
- Артемий Троицкий
- 8.07.2017, 13:04
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То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников.
«Разговор зашёл о разоблачении Сталина. Юля сказала: «А ведь находятся люди, которые ещё и сейчас защищают его. Говорят: «Мы не знаем»... Говорят: «Откуда нам знать? Может, это сейчас всё врут на него… Мы-то ведь не знаем». Анна Андреевна страстно: «Зато Я знаю… Таких надо убивать». Ника со смехом: «Анна Андреевна, в Евангелии сказано: не убий!» — Нет, убий, убий! — закричала Анна Андреевна, покраснев и стукнув ладонью по маленькому столику, — У-бий!» (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2, стр. 521-522).
То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников. Про наших современников написала та же Анна Ахматова в стихотворении «Защитникам Сталина»:
«Это те, кто кричали «Варраву!
— Отпусти нам для праздника…», те,
Что велели Сократу отраву
Пить в тюремной глухой тесноте.
Им бы этот же вылить напиток
В их невинно клевещущий рот,
Этим милым любителям пыток,
Знатокам в производстве сирот»
Артемий Троицкий, Эхо Москвы