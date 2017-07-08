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Ахматова про Усатого

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  • Артемий Троицкий
  • 8.07.2017, 13:04
  • 5,094
Артемий Троицкий

То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников.

«Разговор зашёл о разоблачении Сталина. Юля сказала: «А ведь находятся люди, которые ещё и сейчас защищают его. Говорят: «Мы не знаем»... Говорят: «Откуда нам знать? Может, это сейчас всё врут на него… Мы-то ведь не знаем». Анна Андреевна страстно: «Зато Я знаю… Таких надо убивать». Ника со смехом: «Анна Андреевна, в Евангелии сказано: не убий!»   — Нет, убий, убий! — закричала Анна Андреевна, покраснев и стукнув ладонью по маленькому столику, — У-бий!» (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2, стр. 521-522).

То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников.  Про наших современников написала та же Анна Ахматова в стихотворении «Защитникам Сталина»:

«Это те, кто кричали «Варраву!

—  Отпусти нам для праздника…», те,

 Что велели Сократу отраву  

Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток  

В их невинно клевещущий рот,

Этим милым любителям пыток,

Знатокам в производстве сирот»

Артемий Троицкий, Эхо Москвы


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