Шуточная быль лунинчанки о поездке в Украину покоряет интернет 2 8.07.2017, 13:27

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Фото: media-polesye.by

Валентина Трухнова сочинила шуточную быль о своих впечатлениях от поездки в Удрицк и разместила ее в сети.

В интервью «Медиа-Полесью» женщина отметила, что описанные события - реальные и происходили 13 июня этого года:

– Я сама всё видела своими глазами.

Валентина Ивановна признаётся, что за покупками в соседнюю Украину ездит не часто. Поездка в Удрицк была второй в её практике заграничного шопинга:

– Люди ездят компаниями, а я решила съездить сама, уже один раз там была, дорогу знала.

Наброски произведения женщина сделала ещё с вечера, собираясь в дорогу. Наутро записи женщина взяла с собой. В поезде, насмотревшись на происходящее, продолжила работу:

- Время позволяло, и я была под таким впечатлением от всего этого… Строки ложились сами собой.

По приезду, вместо того, чтобы радоваться покупкам, женщина скомпоновала написанное и забросила в сеть:

- Мне так не терпелось поделиться этим со всеми…

Сейчас у женщины появился свой, «спортивный» интерес: шуточную быль Валенины лайкнули более 2.100 пользователей сети «Одноклассники». Женщине интересно, какой будет окончательная цифра.

Об описанных событиях Валентина говорит, что это - соль нашей жизни.

Предлагаем читателям оценить творчество лунинчанки:

Раз сказала бабка деду:

- Завтра в Удрицк я поеду.

Молва ходит от людей:

Там товары дешевей.

Прикуплю себе сандали,

На велосипед – педали,

А тебе - трусы и майку,

К зиме - теплую фуфайку.

На весну, для луж - галоши

(Говорят, там стоят гроши).

Дед курил и промолчал,

Только головой качал.

С вечера засобиралась,

Ладненько упаковалась:

Взяла клюквенный компот,

Толстый с салом бутерброд.

(Все же, еду за границу.

Мало что! Чай, пригодится!)

Ночь на нервах переспала:

Хоть бы я не опоздала!

Села в поезд. А людей!

Что на дубе желудей!

Все стремятся за границу,

Чтоб дешевле закупиться.

Кто - для бизнеса товары.

Едут и семейной парой.

Краем уха услыхала,

Что запрет на вывоз сала.

Тут девицы к ней подсели.

Бабка к ним: - Что, в самом деле?

Бутерброд везу я с салом.

Не разрешат? Там не мало!

Девки были ещё те,

И с улыбкой на лице

Отвечали бабке сей:

- Бутерброд ешь поскорей.

С салом там не пропускают,

Проверяют и «шманают».

Там - собачка-полицейский,

Ох, и нюх у ней злодейский!

Пропадёт твой бутерброд,

Отправляй быстрее в рот.

Бабка, всем на удивленье,

И, доставив наслажденье,

Разделила бутерброд,

Позабавив весь народ!

Приключенья без причины

Так не начинаются.

Сказка - сущая былина,

Ещё не кончается.

Приехали на границу.

Сперва-наши, там- украинцы:

Бабке в паспорт заглянули,

Фейс сличили, штампанули.

- Цель визита? В гости едешь?

- Нет, голубчик, не поверишь:

Еду деду за трусами.

- За какими? Что с ушами?

- Что ты! Те на ягодицы.

Деду модно нарядиться.

- Ну, бабуля, поезжай,

Только гривны наменяй.

По карманам распихала,

Что в вагоне наменяла.

В бутики все заходила,

Что хотела, закупила.

Коньячку взяла. Хороший!

И немало стоит грошей.

Тут домой засобиралась,

На таможне потолкалась,

(Хоть бы кто уважил старость!)

Офицер спросил с усами:

- Что, управилась с трусами?

Что купила свыше нормы?

Счас проверим и оформим.

Бабка ж правил всех не знала,

Тут вдруг запаниковала,

Заикнулась, побледнела:

- Ах, служивый! Вот в чём дело.

Ты прости меня, дружок,

Взяла деду коньячок.

Ты б уважил мою старость,

Тут всего бутылка, малость!

Нам по стопочке вдвоём,

Как лекарство, вроде.

Трудимся справней потом

Мы на огороде.

Офицеры пошутили,

Бабку «С Богом!» отпустили.

Документ, как в первый раз,

Штампанули и сейчас.

Приключенья без причины

Так не начинаются.

Сказка - сущая былина,

Дальше продолжается.

В поезд как садилась бабка -

Одним словом не сказать.

Только бабка очень хватка

Место лучшее занять.

Сели все, расположились,

Кто успел, и разложились.

И пошли деяния

С переодеванием.

Бабка смотрит, не поймёт,

Почему шумит народ,

И зачем пол-литра делят:

Кто, по сколько провезёт?

Женщины похорошели,

Все в два раза пополнели.

Как так можно умудриться -

В восемь платьев нарядиться!

Разрумянились, пыхтят,

Спрятать что-то норовят!

Кто не видывал чудес,

Побывать им нужно здесь!

«Расскажу про это деду,

Как домой только приеду».

Как проверил всех конвой,

Сразу платья все долой.

Кто достал из-под сподниц

Пять десятков рукавиц.

По вагонам прошли далей

И собрали все сандали.

Вмиг девицы похудели,

Сразу все повеселели:

Мол, поездка удалась!

Расслабуха началась:

Кто – пил чай, ногой качал,

Кто, уставши, задремал…

Поезд скинул быстрый ход,

Объявили станцию.

Дружно высыпал народ

Белорусской нации.

Поняла бабуля суть

Этих операций.

Кто прочтёт, не обессудь

Всех инсинуаций.

Почему снуёт народ

Часто в Украину?

Скудный свой везёт доход!

Где искать причину?!