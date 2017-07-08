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Песков про «окольный» полет Путина: Это целесообразно

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  • 8.07.2017, 13:30
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Дмитрий Песков
Фото: getty images

Все вопросы, связанные с передвижением президента Владимира Путина, касаются его безопасности.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, действительно ли самолет Путина сделал крюк в 500 км, направляясь на саммит G20 в Гамбурге, передает РБК.

«Принимаются меры, которые считаются целесообразными», — сказал он журналистам на саммите.

О том, что самолет Владимира Путина, направляясь из Москвы на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге, совершил крюк в 500 км, сообщил Reuters cо ссылкой на данные портала FlightRadar24 7 июля. Борт таким образом облетел часть территорий стран НАТО, отмечало агентство.

Согласно данным портала, подобный маршрут проделал самолет Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На карте FlightRadar24 видно, что перед тем, как оказаться в воздушном пространстве Германии и Дании, борт пересек территории нейтральных Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии.

Согласно кадрам, которые были показаны в эфире российского телевидения, в Гамбурге Путин «вышел из самолета именно с этими регистрационными номерами», указывал Reuters. Агентство отметило, что ранее российский лидер неоднократно пролетал над территориями стран НАТО. По какой причине его лайнер в этот раз выбрал «более длинный» маршрут, не ясно, подчеркнуло агентство.

Владимир Путин прилетел на саммит «Большой двадцатки» в ночь на 7 июля. Он остановился в отеле Park Hyatt. В саммите, который проходит 7–8 июля, принимают участие 20 стран с ведущими экономиками мира. G20 проводится на регулярной основе с 2008 года.


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