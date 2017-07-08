В Монголии избрали нового президента

В Монголии избрали нового президента2
- 8.07.2017, 13:40
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Своего соперника из правящей Народной партии оппозиционер опередил почти на 10% голосов.
По итогам второго тура президентских выборов в Монголии главой государства стал представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Об этом сообщает ВВС.
Своего соперника из правящей Народной партии он опередил почти на 10% голосов.
"Я сейчас же начну работать над решением экономических проблем и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал", - сказал Баттулга.
Как сообщает агентство, во время избирательной кампании он обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами граждан.
Отмечается, что в Монголии второй тур президентских выборов состоялся впервые.
Ранее Баттулга был депутатом, также занимал должность министра транспорта и министра промышленности. Он владеет отелем и развлекательным парком. В молодости Баттулга был членом монгольской сборной по дзюдо.
В первом туре выборов, которые прошли вчера, 26 июня, однозначного победителя не определили.