В Монголии избрали нового президента 2 8.07.2017, 13:40

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Халтмаагийн Баттулга

Фото: getty images

Своего соперника из правящей Народной партии оппозиционер опередил почти на 10% голосов.

По итогам второго тура президентских выборов в Монголии главой государства стал представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Об этом сообщает ВВС.

Своего соперника из правящей Народной партии он опередил почти на 10% голосов.

"Я сейчас же начну работать над решением экономических проблем и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал", - сказал Баттулга.

Как сообщает агентство, во время избирательной кампании он обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами граждан.

Отмечается, что в Монголии второй тур президентских выборов состоялся впервые.

Ранее Баттулга был депутатом, также занимал должность министра транспорта и министра промышленности. Он владеет отелем и развлекательным парком. В молодости Баттулга был членом монгольской сборной по дзюдо.

В первом туре выборов, которые прошли вчера, 26 июня, однозначного победителя не определили.