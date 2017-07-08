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Ученые назвали новые правила ЗОЖ

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  • 8.07.2017, 14:14
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Со временем представления о здоровом образе жизни изменились.

С прошествием времени стало понятно, что не все утверждения сделанные раньше, правдивы. С развитием науки стало понятно, что не обязательно по утрам есть только овсянку, а на протяжении дня употреблять несколько литров воды. Все немного не так, как считалось раньше, информирует supreme2.ru.

Ученые отмечают, что утро не обязательно начинать с сытной овсянки. Вообще сытность завтрака определяется биоритмами конкретного человека. Кому-то действительно нужно в это время поесть сытно, а кому-то нет. Именно поэтому каких-то канонов в этом деле нет.

Также ученые поставили под сомнение вред сладкого для организма. Без глюкозы не может нормально работать головной мозг. Именно поэтому следует употреблять продукты, в которых есть сахара.

Прокомментировали специалисты и необходимость употребления большого количества воды. На самом деле и здесь все индивидуально и зависит, в первую очередь, от веса человека. Худышкам не нужно выпивать по 2 литра воды в сутки. Им стоит просто просчитать по 30 миллилитров на каждый килограмм веса.


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