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Польша может построить забор на границе с Беларусью

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  • 8.07.2017, 14:46
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Иллюстрационное фото
Источник: delfi.lv

Забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью 729 км могут построить в рамках борьбы с АЧС.

Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета при Совете министров Польши сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Эва Лех, сообщает Укринформ.

"Насколько известно об африканской чуме свиней, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор", - отметила Лех.

По ее словам, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).

Вирус АЧС появился на территории Польши в феврале 2014 года, с тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни и 380 случаев АЧС у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.


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