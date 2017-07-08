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Встреча в Гамбурге по Донбассу результатов не принесла

  • 8.07.2017, 14:54
Фото: Вести.ру

Лидеры РФ, Германии и Франции обсудили на саммите G8 вопросы урегулирования на востоке Украины. Конкретных результатов нет.

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона по ситуации на востоке Украины в кулуарах саммита G20 в Гамбурге завершился без конкретных результатов.

Лидеры России, Германии и Франции в ходе общения согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском формате", сообщил в субботу, 8 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Немецкая волна.

"Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в "нормандском" формате", - сказал он журналистам. Кроме того, по словам Пескова, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить отвод тяжелых вооружений" в Донбассе.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ сообщил журналистам, что участники встречи подтвердили необходимость добиваться соблюдения перемирия на востоке Украины, предусмотренного Минскими соглашениями.

А президент Франции Макрон заявил после встречи с Меркель и Путиным: "Мы провели хороший разговор, но процесс находится в развитии".

В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Россия и Украина. Эта группа была создана для урегулирования кризиса на востоке Украины. На встрече в Гамбурге представителей Украины не было.


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