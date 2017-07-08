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Храбрая бразильянка поймала и унесла перекрывшую дорогу анаконду

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  • 8.07.2017, 15:02
Фото: mcc

Бразильский мотоциклист снял на видео женщину, убравшую с дороги анаконду, которая блокировала проезд.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Из-за лежащей на проезжей части змеи остановились несколько автомобилей. Вокруг собрались мужчины, но они не решались приблизиться к пресмыкающемуся.

Проблему решила девушка в шортах и сандалиях. Она подошла к анаконде, прижала ее голову к асфальту, затем подняла пресмыкающееся на руки и унесла к стоящим машинам. В конце видео, опубликованного на YouTube, она позирует со змеей перед водителями.

Анаконда — неядовитая змея, встречающаяся в Южной Америке. Длина крупнейших представителей этого рода превышает восемь метров. Ведут преимущественно водный образ жизни и, как правило, не представляют опасности для человека.


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