Путин снова опоздал 5 8.07.2017, 15:21

На канале President Trump в YouTube опубликовали видео сбора участников саммита G20 в Гамбурге для совместной фотосессии.

На видео отсутствует президент РФ Владимир Путин. При этом остальные лидеры государств собрались вместе.

Экс-советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов отметил в своем блоге, что Путин опоздал не только на групповое фото G20, но и на начало концерта в Эльбфилармонии.

Автомобиль с российским президентом подъехал к филармонии после начала выступления, когда другие мировые лидеры уже сидели в зале.