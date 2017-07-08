закрыть
8 июля 2017, суббота, 16:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Путин снова опоздал

5
  • 8.07.2017, 15:21

На канале President Trump в YouTube опубликовали видео сбора участников саммита G20 в Гамбурге для совместной фотосессии.

На видео отсутствует президент РФ Владимир Путин. При этом остальные лидеры государств собрались вместе.

Экс-советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов отметил в своем блоге, что Путин опоздал не только на групповое фото G20, но и на начало концерта в Эльбфилармонии.

Автомобиль с российским президентом подъехал к филармонии после начала выступления, когда другие мировые лидеры уже сидели в зале.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны