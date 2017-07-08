Это не суд, а расправа Михаил Пастухов

8.07.2017, 15:29

Михаил Пастухов

Такой вывод можно сделать после процесса над правозащитником Олегом Волчеком.

Процесс состоялся 4 июля в суде Фрунзенского района Минска. Это был третий суд против Олега Волчека за одно и то же событие – его участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля с.г.

Первый раз суд Фрунзенского района 21 марта с.г. осудил Волчека к 13 суткам ареста. Тогда правозащитник на суд не пришел, а прислал своего адвоката. По их жалобе Минский городской суд отменил решение суда и направил дело на дополнительное расследование. Во второй раз тот же суд подтвердил первоначальное решение. Процесс опять состоялся без Волчека. И снова Мингорсуд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

И вот – третий суд накануне открытия в Минске летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В зале судебных заседаний собралось немало коллег Олега Волчека по организации «Правовая помощь населению», правозащитников, общественных активистов, журналистов. Позднее на процесс пожаловал даже Миклош Харашти, спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси (правда, в качестве частного лица как эксперт по линии ОБСЕ).

Судьей в деле Волчека стало новое лицо в практике политических процессов – Писаревич Евгений Викторович (назначен на должность судьи указом главы государства от 22 декабря 2015 г. на пятилетний срок. – Авт.)

Кого судили?

Олег Волчек явился в суд «при параде»: в строгом костюме с галстуком и медалью за участие в боевых действиях и … с большим рюкзаком на случай «посадки».

О себе Олег Волчек рассказал, отвечая на анкетные данные в суде. Воин-афганец, который при исполнении интернационального долга чуть не умер в результате заражения опасным вирусом. Окончил юрфак БГУ. Работал следователем прокуратуры. В 1995 г. стал депутатом Минского горсовета. После окончания депутатского срока в прокуратуру не вернулся. Зная не по наслышке о действиях минской милиции при разгоне акций протеста, О.Волчек создал общественное объединение «Правовая помощь населению».

После похищения неизвестными лицами 7 мая 1999 г. бывшего министра внутренних дел и одного из лидеров оппозиции Юрия Захаренко Олег Волчек принял участие в независимом расследовании обстоятельств похищения и стал представителем семьи генерала в международных организациях и в Беларуси.

В сентябре 2003 г. Мингорсуд ликвидировал организацию «Правовая помощь населению». Позднее Волчек зарегистрировал в Украине новую организацию с таким же названием и продолжил правозащитную деятельность.

По словам О.Волчека, за время своей общественной работы он 6 раз привлекался к административной ответственности и 5 раз подвергался избиению со стороны неустановленных лиц.

Ходатайства Волчека

В ходе процесса Олег Волчек заявил ряд ходатайств, но почти все они были отклонены судьей. Первое ходатайство касалось отвода секретаря суда, которая по чьему-то указанию (!) рассылала сообщения на телефоны его друзей, приглашая на суд. Это означало, что процесс находится под контролем «органов», чьих представителей мы увидели в зале заседания и на подступах к нему.

Второе ходатайство касалось допроса в качестве свидетелей Геннадия Федынича и Галины Логацкой. Предполагалось, что они должны были подтвердить факт нахождения Волчека во время инкриминируемого правонарушения в другом месте, чем указывалось в материалах дела. В соответствии с нормами Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ст.ст. 6.1 и 6.2) такое ходатайство подлежит безусловному удовлетворению. Однако судья Е.Писаревич отклонил ходатайство, сославшись на то, что в материалах дела и без того хватает доказательств. Это побудило Волчека выразить судье недоверие. Тот, посовещавшись, отклонил ходатайство.

Еще одно ходатайство было связано с тем, что во время процесса крупногабаритный мужчина на последнем ряду вел съемку видеокамерой и судья на это никак не реагировал. Волчек обратил внимание судьи на факт нарушения и попросил установить личность нарушителя. Однако судья вместо выяснения этих обстоятельств стал делать замечание Волчеку, который мешает проведению процесса. За это время «оператор» поспешил выйти за дверь (позднее его заменил другой, который снимал всех присутствующих во время перерывов. Что это за «люди»? Кто их послал и для чего? – Авт.).

Новое ходатайство Волчека – об ознакомлении с материалами дела после второго судебного процесса. Судья снова отклоняет просьбу. В ответ – повторное выражение недоверия судье и апелляция к статье 47 Конституции, которая обязывает государство проявлять особую защиту о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов. В результате Е.Писаревич согласился дать время Волчеку и его адвокату Александру Галееву на ознакомление с материалами дела.

За образовавшуюся часовую паузу часть присутствующих на процессе, в том числе представители Европейского Союза и ОБСЕ, покинули зал заседаний.

После ознакомления с материалами Волчек заявил новое ходатайство – приобщить к материалам информацию о его правозащитной деятельности. Судья просьбу отклонил. Тогда Волчек третий раз выразил недоверие судье Е.Писаревичу. Результат тот же (возникает вопрос: что это за порядок, при котором судья единолично разрешает вопрос о отводе? Как показывает практика, скромных судей в Беларуси нет. Безусловно, следует предусмотреть иную процедуру отвода. – Авт.).

Время приблизилось к 18.00 (процесс начался в 15.00). Волчек напомнил судье об окончании рабочего дня и предложил перенести процесс на другой день. Однако Е.Писаревич не захотел считаться с личным временем Волчека, его адвоката и всех присутствующих. Он предложил перейти к допросу свидетелей. Волчек стал настаивать на завершении процесса, мотивируя это тем, что ему необходимо принимать лекарства и его ждут дома. Однако судья Е.Писаревич гнул свою линию…

«Свидетели»

Они – те же работники милиции, которые вроде бы опознали Волчека на несанкционированном мероприятии 17 февраля. Правда, из материалов дела стало известно, что рапорта они составили почему-то только на шестой день после события.

У этих молодых ребят, прибывших в суд (режимное учреждение) почему-то не оказалось паспортов (только удостоверения), и они отказались называть место проживания (только место службы). Прямо-таки люди без паспорта и без места жительства. Какие-то наемники, прибывшие в Беларусь наводить «порядок».

Они дали обязательство говорить правду и поставили под этим свои подписи. Они скороговоркой отвечали на уточняющие и наводящие вопросы судьи. Как бы повторяли пройденный материал. Все изменилось, когда им стал задавать вопросы Волчек. При этом вопросы были самые простые: где я стоял? В чем я был одет? Что я делал? Что у меня было в руках? С кем я был? Ответы на них были неточные, вызывающие смех в зале.

Правда, судья Е.Писаревич спешил на помощь переодетым «слугам закона» и снимал вопрос за вопросом. Это был какой-то спектакль: Волчек ставил вопрос, судья его перебивал и снимал вопрос. Всем все было ясно. Но это мало смущало судью Е.Писаревича, который упорно двигал процесс к логическому завершению.

Бесчеловечность

Однако главные события нас ждали впереди. Во время допросов «свидетелей» О.Волчек настойчиво просил судью отложить процесс, мотивируя это тем, что ему становится все хуже и хуже (повышается давление из-за неизбежных эмоций и нервного напряжения). Судья игнорировал эти просьбы. Тогда Волчек достал взятые с собой продукты и стал кушать прямо за столом. Адвокат также стал требовать оказать своему подзащитному медицинскую помощь. Судья Е.Писаревич продолжал читать материалы.

Поступок

Тогда не выдержал один из присутствующих в зале – правозащитник и бывший заключенный Андрей Бондаренко. Он прервал судью и сказал, что так нельзя относиться даже к закоренелому правонарушителю и что он покидает процесс для вызова бригады скорой помощи.

Судья Е.Писаревич продолжал «чтиво». Однако вскоре работник суда передал записку судье. Тот ее просмотрел, но ничего не сказал. Олег Волчек резко спросил его: «Что в записке? Зачитайте для всех!». Судья сообщил: «Прибыла скорая помощь». Пришлось сделать перерыв.

Врачи констатировали: у Волчека – гипертонический криз и рекомендовали госпитализировать больного. Волчек собрался и ушел с врачами.

И снова процесс…

После 19 часов снова пришел судья Е.Писаревич и объявил о продолжении процесса. Адвокат А.Галеев высказал ходатайство о необходимости отложения разбирательства в связи с уважительной причиной. Однако судья был неумолим: только вперед, осталось недолго. Вскоре он закончил «чтиво» и предложил адвокату сказать свою защитительную речь.

Александр Галеев выступил, грамотно и убедительно. Он доказал, что Олега Волчека не за что судить и что собранные доказательства противоречивые и недостоверные. Правда, его слушали на последнем издыхании, а судья только и ждал, когда адвокат закончит свою речь. После этого он удалился в совещательную комнату (мы так и не нашли, где в нее вход. Какая-то «тайная пещера». – Авт.).

Результат был предсказуемый. Одни из присутствующих говорили: «20», другие: «30». Судья Е.Писаревич. однако, и здесь удивил: «25». Какая здесь логика? Видимо, два раза по тринадцать суток составляют 25 базовых величин. И перед депутатами Парламентской Ассамблеи ОБСЕ не стыдно, так как никто не понимает, что это за штраф, и казне прибыток. Ведь недаром вместе с участниками процесса и присутствующими просидели 6 короткостриженных мужчин.

Оценки и выводы

Такого судебного процесса мне еще не приходилось наблюдать. Административное дело, которое в большинстве случаев рассматривается за час-полтора, растянулось на пять с лишним часов (с 15.00 до 20.30). И судья Евгений Писаревич, безусловно, войдет в летопись белорусского правосудия. Теперь он вместе с правозащитником Олегом Волчеком будет навечно связан «правоотношениями».

На мой взгляд, это был не суд, а расправа. Это стало очевидно по первым же решениям судьи Е.Писаревича. Он взял на себя функции и обвинителя, и пособника свидетелей, которые давали откровенно ложные показания. Все доводы и ходатайства защиты были отклонены. Вместо оправдания – 25 базовых величин штрафа. За что?

Однако больше всего меня поразила не предвзятость и тенденциозность судьи Е.Писаревича, а его жестокосердность: у одного человека зашкаливает давление, он меняется в лице, выходит из себя, просит вызвать врачей, но другой человек в должности судьи игнорирует ситуацию и пытается довести процесс до победного конца.

Такие судьи нам не нужны. Они представляют угрозу не только делу правосудия, но и здоровью граждан. От имени граждан, присутствующих на процессе, мы подготовили жалобу на действия судьи Е.Писаревича и рассчитываем, что руководство Верховного суда проведет служебное разбирательство по изложенным фактам.

Считаю, что уже пора пересмотреть нашу судебную систему, как и систему всех правоохранительных органов, реформировать на европейский манер, обновить кадровый состав, а также законодательство. Суд не должен быть судилищем, а местом, где устанавливается истина и справедливость. Для этого судьи должны не назначаться, а избираться из числа достойных кандидатов.

Уверен, что в скором будущем Олег Волчек примет участие в реформировании действующей правовой системы и займет ответственную должность в системе новых органов правоохраны. Тогда, надеюсь, отношение к нему в судах будет совсем иное…

Михаил Пастухов, специально для Charter97.org