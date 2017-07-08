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Ряд чиновников на госпредприятиях лишились своих мест

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  • 8.07.2017, 15:44

На госслужащих, по-видимому, не осталось средств.

Правительство сократило количество чиновников в ряде госконцернов. Согласно постановлению №497 от 1 июля, сокращено количество ставок для работников аппарата госорганизаций. Норматив отчислений средств на их содержание определяется правительством, количество заместителей также будет согласовываться с cовмином, пишет «Еврорадио».

Структура, штатное расписание, сметы расходов на их содержание определяются руководителем государственной организации по согласованию с министерствами экономики, труда и социальной защиты, финансов в порядке, определенном этими ведомствами.

Для концерна "Белгоспищепром" количество работников уменьшается с 98 до 83, для концерна "Белнефтехим" — с 167 до 142, концерна "Беллегпром" — с 99 до 84. Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения оставляют 173,75 ставки (было 193).

Постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, вступает в силу с 1 октября 2017 года.


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