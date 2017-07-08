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Мирный с Матковским выбили с Уимблдона легендарный дуэт братьев Брайанов

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  • 8.07.2017, 16:22
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Максим Мирный

Белоруско-польский дуэт вышел в 1/8 финала парного разряда крупнейшего теннисного турнира.

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдона, пишет tut.by.

В матче 2-го круга белорусско-польский дуэт взял верх над 39-летними братьями Бобом и Майком Брайанами из США — 6:3, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Отметим, что братья Брайаны долгое время являлись сильнейшей теннисной парой планеты, они диктовали моду в парном теннисе с 2005-го по 2014 год, им принадлежит рекорд пребывания на вершине мирового парного рейтинга.

На Уимблдоне американцы были посеяны под 5-м номером, ранее они трижды становились победителями этого турнира в парном разряде (2006, 2011, 2013).

Максим Мирный, 6 июля отметивший свое 40-летие, сейчас занимает 46-е место в парном рейтинге ATP, 36-летний Марцин Матковски располагается на 40-й строке.

Сегодня вечером Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой сыграет также матч 2-го раунда смешанного разряда Уимблдона.


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