Мирный с Матковским выбили с Уимблдона легендарный дуэт братьев Брайанов

Мирный с Матковским выбили с Уимблдона легендарный дуэт братьев Брайанов1
- 8.07.2017, 16:22
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Белоруско-польский дуэт вышел в 1/8 финала парного разряда крупнейшего теннисного турнира.
Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдона, пишет tut.by.
В матче 2-го круга белорусско-польский дуэт взял верх над 39-летними братьями Бобом и Майком Брайанами из США — 6:3, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Отметим, что братья Брайаны долгое время являлись сильнейшей теннисной парой планеты, они диктовали моду в парном теннисе с 2005-го по 2014 год, им принадлежит рекорд пребывания на вершине мирового парного рейтинга.
На Уимблдоне американцы были посеяны под 5-м номером, ранее они трижды становились победителями этого турнира в парном разряде (2006, 2011, 2013).
Максим Мирный, 6 июля отметивший свое 40-летие, сейчас занимает 46-е место в парном рейтинге ATP, 36-летний Марцин Матковски располагается на 40-й строке.
Сегодня вечером Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой сыграет также матч 2-го раунда смешанного разряда Уимблдона.