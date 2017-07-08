BBC: Язык жестов показал доминирование Трампа над неуверенным Путиным 4 8.07.2017, 16:41

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Фото: EPA/UPG

Три главных момента, которые раскрывают истинное психологическое состояние обеих персон.

В ходе вчерашней встречи в немецком Гамбурге оба президента — как Дональд Трамп, так и Владимир Путин — на первый взгляд могут показаться уверенными в себе людьми, «альфа-самцами». Однако внимательное изучение их языка жестов расскажет об этих двоих совершенно иное. С такой оценкой на «Би-би-си» выступила эксперт по языку жестов Мэри Чивиелло.

Рассказывая о предмете своего наблюдения, она выделила из общей картины три главных слоя, которые, по ее мнению, раскрывают истинное психологическое состояние обеих персон.

Эксперт начала свой рассказ с первого рукопожатия, которое она назвала «очень интересным моментом».

«Это первое рукопожатие, которому Трамп придает очень большое значение, — говорила она. — Это рукопожатие на равных: никто из них не положил свою руку поверх руки другого. Но смотрите, затем Трамп получает фору. Он похлопал Путина по руке, это доминирующий жест».

«Если Вы встречаетесь с кем-то, кого немного побаиваетесь, или неуверен в своих силах, вы не будете делать лишних жестов или прикосновений. И Трамп затем удваивает свое преимущество: когда они стояли рядом, он положил руку на спину Путина. Еще один доминирующий жест», — продолжает Чивиелло.

Следующим элементом анализа стали позы, которые заняли президенты перед тем, как отправиться в приватную зону вместе с главами внешнеполитических ведомств.

«Первое, что я заметила, как только они сели в эти кресла: Трамп чувствует себя гораздо более расслабленно, чем Путин. Путин существенно ниже ростом, и в кроле он выглядит меньше. Путин пытается компенсировать это, расставив локти», — комментировала эксперт.

«А что Трамп? Он просто придвинулся вперед, положив руки на колени. Это очень мачистский жест, — подчеркнула Мэри. — И обратите внимание: он сложил руки домиком. В то время как Путин крутил то один палец, то другой. Опять же, это выглядит как движение человека, неуверенного или даже нервничающего».

Третий пункт ее сравнения коснулся визуального контакта: по мнению Чивиелло, Трамп и здесь выглядит гораздо более уверенно по сравнению с его российским коллегой.

«Когда Трамп говорит или обращается к толпе, он устанавливает полный визуальный контакт. Когда он смотрит на Путина, он смотрит ему в глаза. Про Путина же нельзя сказать, что он преуспел в умении смотреть в глаза собеседнику. Большую часть времени он смотрел вниз. А в конце лишь бросил взгляд на Трампа. Это заставляет нас думать, что он или вообще не хочет там быть, или нервничает, даже ищет возможность сбежать в дальнюю комнату», — подытожила она.