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Что советовали величайшие умы человечества, чтобы сохранить здоровье

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  • 8.07.2017, 16:54
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лао цзы

Исторические личности о качестве жизни, выздоровлении и свободе от болезней.

Изречения величайших умов человечества о здоровье собрал сайт Forbes.kz:

Кто свободен от всякого рода знаний, тот никогда не будет болеть.

Лао-цзы

Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья.

Артур Шопенгауэр

Болезнью шутит тот, кто ран не ведал.

Уильям Шекспир

Конечная цель блаженной жизни – телесное здоровье и душевная безмятежность.

Эпикур

Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье.

Генрих Гейне

Единственный способ сохранить здоровье – это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится.

Марк Твен

Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара – над разрушением его; однако последние более уверены в успехе.

Дени Дидро

Если болезнь не определена, невозможно и лечить ее.

Ас-Самарканди

Если вам за пятьдесят, вы только что проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы уже умерли.

Английская пословица

Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь.

Гораций

Каким бы ни было ваше здоровье, его хватит до конца жизни.

Бернард Шоу

Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает.

Джованни Боккаччо


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